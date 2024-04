Israele, Netanyahu torna a minacciare l'Iran: "Aspetti la nostra risposta"

Il premier di Israele Benjamin Netanyahu è tornato a parlare del grosso attacco che l’Iran ha sferrato contro il suo Paese nella giornata di sabato scorso. Le tensioni in Medio Oriente sono in crescita continua e la nuova minaccia di Netanyahu non fa altro che aumentarle ancora: “Teheran si aspetti una nostra risposta“.

Netanyahu sull’Iran: il prossimo attacco di Israele

“L’Iran dovrà aspettare nervosamente senza sapere quando potrebbe arrivare l’attacco, proprio come ha fatto fare lo stesso a Israele” – ha così dichiarato il premier Benjamin Netanyahu ad una riunione dei ministri del Likud. Sembra certo, dunque, che Israele risponderà nuovamente all’offensiva dell’Iran e su questo il politico non ha dubbi: “Israele risponderà all’attacco dell’Iran ma lo farà in maniera saggia e non di pancia“.

Netanyahu sull’Iran: aumenta la tensione in Medio Oriente

Tel Aviv non può passare sopra a quanto accaduto lo scorso sabato e, per questo motivo, c’è il rischio che possa concentrare i suoi attacchi anche al di fuori dall’Iran. Almeno questo è quanto crede qualche fonte ben informata negli Usa. Quattro funzionari statunitensi, infatti, hanno spiegato alla ‘Nbc‘, che Israele potrebbe concentrarsi su obiettivi chiave non interni al territorio dell’Iran. Il pericolo, è evidente, in questo caso sarebbe quello di allargare il conflitto su tutto il territorio mediorientale.