Premio Agnes, Mara Venier: "So' la zia de tutti, fra un po' la nonna"

Roma, 11 giu. (askanews) – “Si premiano le eccellenze, e poi è un premio che va a 360 gradi, nel senso che c’è la televisione, la musica, i grandi giornalisti, i giovani giornalisti. Va bene premiare i grandi giornalisti, ma è molto importante dare la possibilità ai giovani, come sempre viene fatto, di partecipare e di essere premiati a un premio così importante.

Io ormai so’ la zia de tutti, fra un po’ la nonna, ma vado avanti con la zia, mi conviene”: lo ha detto la conduttrice Mara Venier, a margine della presentazione della XVIII edizione del Premio Biagio Agnes nella sala di via Asiago, che, come da tradizione, condurrà, assieme ad Alberto Matano, la cerimonia di premiazione in programma il 25 giugno da Piazza di Spagna a Roma e poi in onda il 3 luglio in seconda serata su Rai1.