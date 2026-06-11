Ucraina, Provenzano (Pd) a Meloni: l'unica che si è autoesclusa è lei

Roma, 11 giu. (askanews) – “Lei non vuole che l’Europa si autoescluda? Finora l’unica che si autoesclusa è lei presidente Meloni”. Così il deputato del Pd Peppe Provenzano alla Camera dopo le comunicazioni della premier Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno.”Al vertice Ue-Balcani dello scorso fine settimana non si è presentata.

Ed è stato grave non solo perché quello è un teatro per noi strategico, ma perché si discuteva del nostro futuro”, ha sottolineato.”C’è dice che sia stato il frutto delle divisioni interne, che sono gravi, c’è chi pensa fosse una ripicca per essersi sentita marginalizzata, ma nella posizione che lei ricopre non può fare l’offesa, deve fare politica.

Io penso, invece, che ci sia una ragione di fondo, che la sua assenza sia la conseguenza di un vuoto di strategia, perché la politica estera è stata a lungo il suo terreno di propaganda oggi invece è la principale ragione della sua crisi e del suo fallimento perché è crollata l’intera impalcatura su cui si reggeva, la vicinanza a Donald Trump”, ha aggiunto.