Nei mesi scorsi aveva fatto discutere il libro del generale Roberto Vannacci dal titolo “Il mondo al contrario”. L’alto ufficiale sarà adesso candidato alle prossime elezioni europee nelle fila della Lega. L’annuncio è arrivato dallo stesso leader e vicepremier Matteo Salvini che ne ha dato notizia nel corso della presentazione del suo libro che si è tenuta a Milano nel pomeriggio di giovedì 25 aprile: “Sono contento che un uomo di valore come il generale Vannacci abbia deciso di portare avanti le sue battaglie di libertà insieme alla Lega in Parlamento Europeo”, è stato il commento del leader della Lega.

Salvini annuncia candidatura del generale Vannacci: “Contento che anche gli italiani possano scegliere anche il suo nome”

Il vicepremier e ministro delle infrastrutture e dei trasporti è tornato sull’importanza di candidare una figura come il generale, dando al contempo una sua opinione sul libro “Il mondo al contrario”: “Non lo conoscevo, l’ho comprato, l’ho letto. Alcuni passaggi non li ho condivisi onestamente, altri passaggi li ho condivisi. Ma più l’hanno demonizzato, più l’hanno perseguito, più l’hanno indagato, più ho capito che siccome è un momento in cui c’è a rischio non solo il lavoro, non solo i risparmi, non solo la casa ma soprattutto la libertà di poter dire, scrivere e pensare. Io sono contento che gli italiani nelle liste della Lega, in tutti i collegi elettorali, possano scegliere anche il nome del generale Vannacci, nel nome della libertà e del patriottismo”.

Vannacci: “Sarò un candidato indipendente”

Nel frattempo, il generale Vannacci, interpellato da ANSA, ha confermato la sua candidatura con la Lega: “Confermo la mia stima nei confronti del ministro Salvini e sottoscrivo la sua dichiarazione. Sarò un candidato indipendente che mantiene la propria identità e che lotterà, con coraggio, per affermare i propri valori di Patria, tradizioni, famiglia, sovranità e identità che condivido abbondantemente con la Lega”.