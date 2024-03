Il Ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, ha suscitato un acceso dibattito con le sue recenti osservazioni riguardanti la controversa vicenda tra Ita e Lufthansa, bollando le azioni della Commissione Europea come “ennesima eurofollia da Bruxelles”.

Ita-Lufthansa, Salvini all’Ue: “Ennesima Euro-follia”

Queste dichiarazioni sono giunte a margine dell’inaugurazione del nuovo svincolo sulla A4, nelle vicinanze di Bergamo.

Salvini ha espresso apertamente la volontà del governo italiano di mettere in sicurezza migliaia di lavoratori, garantire il diritto al volo degli italiani e favorire l’arrivo di turisti nel paese. Tuttavia, ha criticato duramente le interferenze di Bruxelles, suggerendo che possano essere motivate da interessi economici nascosti anziché dalla reale tutela dei lavoratori e dell’economia italiana.

Il Ministro ha ammonito che qualsiasi tentativo da parte della Commissione Europea di ostacolare o sabotare l’accordo tra Ita e Lufthansa comporterebbe gravi conseguenze non solo per l’Italia, ma anche per l’intera Europa.

Ita-Lufthansa, Salvini e l’Ue: “Ennesima Euro-follia”

La sua preoccupazione è incentrata sul fatto che eventuali decisioni avventate potrebbero danneggiare non solo i lavoratori e l’industria aerea, ma anche l’integrità e la stabilità dell’Unione Europea nel suo complesso.

Salvini ha infine ribadito la determinazione del governo italiano nell’affrontare la situazione, nonostante le possibili controverse decisioni della Commissione Europea. Ha manifestato la convinzione che l’operazione in corso sia giusta e necessaria per il benessere e lo sviluppo dell’Italia, e ha esortato la popolazione a mantenere la fiducia nel governo durante questo periodo di incertezza e cambiamento.