Il presidente della Repubblica ha partecipato alle celebrazioni del 25 aprile, deponendo una corona di alloro davanti al Milite Ignoto a Roma.

25 Aprile, Mattarella depone una corona al Milite ignoto

La commemorazione ha radunato le principali istituzioni dello Stato, presenti il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il presidente del Senato Ignazio La Russa, il presidente della Camera Lorenzo Fontana e quello della Corte costituzionale Augusto Barbera. Sull’Altare della Patria in Piazza Venezia, è stato osservato un momento di raccoglimento dinnanzi al monumento del Milite Ignoto. Al termine il Capo dello Stato ha salutato le autorità. In seguito il presidente Mattarella è atteso a Civitella di Val Chiana, in provincia di Arezzo, dove nel 1944 si è compiuto un eccidio nazista in cui hanno perso la vita 244 civili.

Le parole di Giorgia Meloni

La premier ha colto l’occasione per ricordare l’importanza dei festeggiamenti del 25 aprile. “Nel giorno in cui l’Italia celebra la Liberazione, che con la fine del fascismo pose le basi per il ritorno della democrazia, ribadiamo la nostra avversione a tutti i regimi totalitari e autoritari” ha scritto sul proprio profilo social il presidente del Consiglio “Quelli di ieri, che hanno oppresso i popoli in Europa e nel mondo, e quelli di oggi, che siamo determinati a contrastare con impegno e coraggio. Continueremo a lavorare per difendere la democrazia e per un’Italia finalmente capace di unirsi sul valore della libertà“.