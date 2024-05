Incidente mortale a Luino, in provincia di Varese: auto finisce in una scarpata

Un'auto è finita in una scarpata a Luino, in provincia di Varese, per motivi ancora non chiari. L'incidente ha provocato la morte di una persona e ci sono anche tre feriti. Le forze dell'ordine indagano per ricostruire i fatti.

A Luino, in provincia di Varese, una vettura è finita fuori strada precipitando in una scarpata. È successo a seguito di un incidente che ha coinvolto in totale quattro vetture, provocando una vittima e diversi feriti gravi. Vediamo nel dettaglio le informazioni emerse finora.

Auto finisce in una scarpata a Luino, Varese

Non è chiaro cosa sia successo lungo la Provinciale 61 di Luino, in provincia di Varese. Qui, una vettura è finita in una scarpata dopo un incidente che ha coinvolto quattro vetture.

La dinamica è al vaglio degli agenti della Polizia Locale, che hanno una prima ipotesi. Si pensa infatti che la causa di tutto questo, sia un sorpasso azzardato.

Dopo il primo impatto con una Golf e un’altra auto, sono stati coinvolti anche altri due mezzi che sopraggiungevano in quel momento.

In totale ci sono sette persone coinvolte, di cui una ha perso la vita e le altre sei sono state trasportate d’urgenza in ospedale per la gravità delle ferite riportate. Si dovrà attendere per procedere con le testimonianze, intanto sul posto si procede con i rilievi e con la rimozione dei mezzi.

Incidente a Luino, Varese: l’autopsia per la vittima

A perdere la vita è stato un uomo di 43 anni: si chiamava Francesco Ferrazzo e si trovava sul sedile anteriore del passeggero della Golf che avrebbe tentato il sorpasso urtando un altro mezzo per poi precipitare nella scarpata che costeggia la via.

L’autorità giudiziaria procede per omicidio stradale e il fascicolo è contro ignoti. È anche stata disposta l’autopsia e non si esclude un altro provvedimento, quello della perizia cinematica, per accertare i fatti e addebitare le responsabilità dell’incidente.