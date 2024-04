Incidente a Coazze: auto esce di strada e finisce nella scarpata

Un incidente stradale si è verificato a Coazze, in provincia di Torino. Un'auto è finita in una scarpata.

Nel pomeriggio di ieri, domenica 14 aprile 2024, si è verificato un brutto incidente sulla provinciale 190, in via Giaveno, a Coazze, in provincia di Torino. Un’automobile, una Fiat 600, ha perso il controllo mentre procedeva in discesa, è andata fuori strada ed è finita in una scarpata.

Incidente a Coazze: persona a bordo illesa

Il veicolo ha riportato gravi danni a causa dell’incidente, ma fortunatamente la persona che era a bordo è rimasta illesa ed è stata estratta dai vigili del fuoco dei distaccamenti di Giaveno e Grugliasco Allamano. L’intervento è andato avanti fino a serata inoltrata ed è stato particolarmente delicato.