Un pirata della strada ha travolto un ciclista di 62 anni e lo ha lasciato agonizzante sulla strada. La vittima si trova in gravi condizioni.

Incidente al confine con San Marino, investe ciclista e scappa

Un pirata della strada ha investito un ciclista di 62 anni ed è scappato, lasciandolo sul ciglio della strada agonizzante. Il fatto è accaduto questa mattina, giovedì 11 aprile, alle 9, sulla Superstrada di San Marino, a 100 metri dal confine di Dogana. Il ciclista si trova ricoverato in terapia intensiva al Bufalini di Cesena e le sue condizioni sono gravi.

Investe ciclista e scappa: automobilista rintracciato

L’automobilista è stato rintracciato qualche ora dopo dalla Polizia Civile di San Marino. Era andato a parcheggiare l’auto sotto casa sua ed era rimasto nell’abitacolo in stato confusionale. L’uomo è stato soccorso e portato all’ospedale di San Marino per accertamenti. Per il momento non è stato preso alcun provvedimento, spetterà alle autorità italiane chiedere l’identificazione dell’automobilista e far scattare la denuncia. Il mezzo è sotto sequestro.