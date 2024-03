Lucia Durante ha perso la vita a 78 anni dopo essere stata investita da un’auto a pochi metri da casa, a San Fruttuoso, quartiere di Genova. L’incidente è avvenuto domenica 3 marzo 2024.

Incidente a Genova, donna investita da un’auto: la vittima è Lucia Durante

Un terribile incidente si è verificato domenica 3 marzo 2024, intorno alle 19, in una giornata di allerta gialla, in via Archimede, a San Fruttuoso, quartiere di Genova. Una donna è stata travolta e uccisa da un’automobile. La vittima è stata identificata: si chiamava Lucia Durante e aveva 78 anni. Nelle prossime ore verrà fissata ala data dei funerali.

Incidente a Genova, donna investita da un’auto: la dinamica

Secondo i primi accertamenti, sembra che la vittima stesse attraversando la strada sulle strisce pedonali, quando è stata investita da un’auto guidata da un uomo di 38 anni, risultato negativo all’alcol test. Il conducente dell’auto è stato portato in ospedale sotto choc. Sul posto il 118 ha inviato l’automatica e l’ambulanza, ma purtroppo le condizioni della donna sono apparse da subito molto gravi. Il personale sanitario ha cercato di rianimarla per oltre un’ora, ma non c’è stato nulla da fare.