Moglie investita dal marito: il drammatico incidente in un parcheggio di Ancona

Un tragico incidente ha scosso Ancona nel primo pomeriggio, quando un pensionato ha investito accidentalmente sua moglie con l’auto mentre stava facendo retromarcia nel parcheggio. La donna, 75 anni, è stata gravemente ferita nell’incidente, rimanendo incastrata sotto il veicolo.

La dinamica dell’incidente

Secondo quanto riportato dal Corriere Adriatico, l’uomo stava parcheggiando l’auto all’indietro quando ha colpito la moglie appena scesa dalla vettura. L’impatto ha spinto la donna contro le fioriere, rimanendo intrappolata sotto l’automobile.

L’intervento delle autorità

Sul luogo dell’incidente sono giunti prontamente i soccorsi, inclusi il personale medico del 118 con elisoccorso, automedica e Croce Gialla di Camerano, oltre ai vigili del fuoco e alla polizia locale. Grazie all’intervento tempestivo, la donna è stata liberata dall’auto e trasportata d’urgenza all’ospedale di Torrette.

Condizioni gravissime

La donna è stata ricoverata in gravi condizioni, riportando lesioni serie a causa dell’incidente. Anche il marito, profondamente scosso dall’accaduto, è stato portato al pronto soccorso per ricevere assistenza medica e supporto psicologico.

Un evento drammatico

Questo drammatico episodio sottolinea l’importanza di prestare sempre la massima attenzione durante le manovre di parcheggio e di essere estremamente cauti in prossimità di pedoni e altre persone. La comunità di Ancona è unita nel sostegno alla famiglia coinvolta, sperando in una pronta guarigione per la donna ferita.