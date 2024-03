Nel pomeriggio di ieri, giovedì 29 febbraio, è avvenuto un dramamtico incidente stradale a Battipaglia, in provincia di Salerno. Lo scooter su cui viaggiava il giovane Dylan Maratea è uscito di strada ed è finito per schiantarsi violentemente contro lo spartitraffico: lo scontro è stato tremendo e per il 24enne non c’è stato nulla da fare.

Incidente a Salerno, morto il 24enne Dylan Maratea

Ancora un incidente stradale in Italia, ancora un sinistro che spezza prematuramente la vita di un giovane uomo. Nel pomeriggio di ieri, giovedì 29 febbraio, infatti, nello schianto avvenuto in via delle Industrie a Battipaglia in provincia di Salerno, a perdere la vita è stato il 24enne Dylan Maratea. Il ragazzo, per motivi ancora da accertare, ha perso il controllo del veicolo a due ruote sul quale si trovava, ed è finito per schiantarsi contro lo spartitraffico della strada su cui si trovava.

Incidente a Salerno, i soccorsi e il decesso

Inutili, purtroppo, tutti i tentativi di rianimazione portati a compimento da parte dei medici del 118 che sono arrivati ben presto sul luogo dell’incidente. I sanitari non hanno potuto fare altro se non dichiarare l’avvenuto decesso del ragazzo. Ferito, con una frattura al braccio, un altro giovane che si trovava dietro a Dylan sullo stesso scooter.