Ragazzo in bilico sul balcone: minaccia di buttarsi da un giorno

Situazione critica nel centro di Pescara dove un ragazzo di 23 anni minaccia da ormai più di 18 ore di buttarsi dal quinto piano di un palazzo. Il giovane, che recentemente aveva cambiato sesso, è in bilico sul balcone insieme ad un pitbull.

Ragazzo minaccia di buttarsi dal balcone: il caso

Il ragazzo, che ha acquisito da poco identità maschile dopo cambio di sesso anagrafico, si è isolato sul terrazzo di un palazzo nel centro di Pescara per cause che non sono ancora state chiarite. Il giovane minaccia di buttarsi di sotto dalle 14:30 della giornata di ieri e nessuno è riuscito a convincerlo nel desitere dai suoi piani. Insieme a lui c’è anche un cane di razza pitbull, la cui presenza rende ancora più complicate le operazioni di soccorso.

Ragazzo minaccia di buttarsi dal balcone: i soccorsi

Sul luogo, davanti a via Rieti, sono arrivati i vigili del fuoco che hanno subito posizionato l’autoscala e un gonfiabile. Il negoziatore della polizia sta provando a mantenere un contatto con il giovane e a convincerlo a tornare sui suoi passi. Il ragazzo potrebbe essere costretto a scendere anche per mancanza di acqua e cibo.