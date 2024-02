Donna di 92 anni si schianta con l'auto in un cinema di Roma

Una donna di 92 anni di Roma ha sbagliato manovra e si è schiantata con l'auto in un cinema. È successo nel quartiere della Montagnola.

Stando alla dinamica accertata dalle forze dell’ordine, l’anziana ha invaso il marciapiede e poi ha sfondato la vetrina dell’Ambassade, che comunque è chiuso da tempo e quindi all’interno non c’era nessuno.

La vettura usciva da un parcheggio ma invece di inserire la prima, ha messo la retromarcia e quindi appunto è salita sul marciapiede distruggendo la vetrina.

Fortunatamente oltre il danno materiale non ci sono state altre conseguenze.

La donna era visibilmente spaventata per quanto accaduto. A ricevere la chiamata di allarme sono stati gli agenti del VIII gruppo Tintorello della polizia locale di Roma Capitale, che alle 9 del mattino era sul posto per ristabilire l’ordine.

L’incidente è avvenuto in via Accademia degli Agiati e qui appunto c’era la Fiat Panda incastrata nella vetrina dell’ex multisala romano.

La signora all’interno era molto scossa però per fortuna non sono state evidenziate ferite o lesioni importanti.

L’anziana è stata controllata dal personale sanitario arrivato in ambulanza ma non è stato necessario il trasporto in ospedale.

Sono iniziate poi le operazioni di rimozione della vettura incidentata, fra una folla di curiosi che si è radunata tutt’intorno.