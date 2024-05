Un uomo di 41 anni si trova ricoverato in gravissime condizioni dopo essere stato colpito da uno sconosciuto con un pugno alla testa.

Termini, colpito con un pugno alla testa da uno sconosciuto: è grave

Un episodio di violenza gratuita si è consumato nei pressi della stazione Termini. Un uomo di 41 anni è stato aggredito e colpito con un pugno alla testa da uno sconosciuto. L’uomo è rimasto gravemente ferito ed è stato portato in ospedale in codice rosso. La polizia ha ricostruito la dinamica dell’aggressione, visionando anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza, ma non è ancora chiaro cosa abbia spinto l’aggressore a reagire in un modo così violento. L’uomo che ha colpito il passante al momento risulta ricercato.

Aggredito da uno sconosciuto a Termini: è in gravissime condizioni

L’uomo di 41 anni, probabilmente un turista, è stato avvicinato in via Gioberti, vicino alla stazione Termini, probabilmente per chiedergli un’informazione. L’uomo è stato poi colpito in faccia e si trova in gravi condizioni con un trauma facciale e cranico. La polizia è intervenuta e ha esaminato le immagini delle telecamere, aprendo le indagini per ricostruire la dinamica e trovare l’aggressore.