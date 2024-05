Una tragedia si è consumata a Salemi, dove un operaio di 33 anni originario di Benevento ha perso la vita cadendo da una pala eolica alta 112 metri.

Intervento dei Vigili del Fuoco per il Recupero

La vittima è stata identificata come Giovanni Carpinelli.

Dopo la caduta, il corpo si è fermato a circa 48 metri da terra, rendendo estremamente difficile il recupero da parte dei Vigili del Fuoco.

Le circostanze dell’incidente

Le circostanze precise che hanno portato alla caduta dell’operaio non sono ancora state chiarite. Tuttavia, l’incidente avvenuto mentre l’uomo stava lavorando sulla pala eolica sottolinea i rischi connessi con questo tipo di attività lavorativa.

Profondo cordoglio per la perdita

La comunità di Salemi e i colleghi di Giovanni Carpinelli esprimono un profondo cordoglio per la sua perdita. L’incidente rappresenta un duro colpo per la famiglia e per tutti coloro che hanno conosciuto e lavorato con l’operaio tragicamente scomparso.

Indagine sulle cause

Le autorità locali avvieranno un’indagine per determinare le cause precise dell’incidente e valutare eventuali responsabilità. La sicurezza sul luogo di lavoro e le misure di prevenzione saranno oggetto di attenta valutazione per evitare tragedie simili in futuro. Questo incidente richiama l’attenzione sull’importanza della sicurezza e delle procedure rigorose in contesti lavorativi ad alto rischio come quello delle pale eoliche. La perdita di Giovanni Carpinelli è un monito sulla necessità di garantire ambienti di lavoro sicuri e protetti per tutti gli operatori.