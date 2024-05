Un operaio di 54 anni, originario di Frattamaggiore nel Napoletano, si trovava sul tetto di un capannone per installare dei pannelli solari, quando è precipitando per oltre 10 metri, schiantandosi al suolo.

Incidente sul lavoro, morto operaio di 54 anni

L’incidente mortale è avvenuto a Carinaro, in provincia di Caserta, nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 8 maggio. In base alle prime ricostruzioni sembrerebbe che il 54enne stesse installando dei pannelli fotovoltaici sul tetto di una ditta specializzata nella produzione di serramenti e infissi, quando il solaio si è sgretolato sotto i suoi piedi. La caduta è stata fatale. Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Secondo quanto riportato dall’Adnkronos l’operaio lavorava per la Futura srl, una società di Orta di Atella.

Indagano gli inquirenti

La Procura di Napoli Nord ha aperto un fascicolo sull’incidente. Il caso è stato affidato alla polizia di Aversa, che in collaborazione con l’ispettorato del lavoro dell’Asl ha eseguito i rilievi e i primi accertamenti per cercare di fare luce sulla dinamica della tragedia e determinare eventualità responsabilità. Sarà oggetto di indagine anche l’inquadramento contrattuale della vittima.

Operaio precipita dal tetto di un palazzo

Pochi giorni prima in Campania si era registrato un altro morto sul lavoro. A Lettere in provincia di Napoli, un operaio di 57 anni era caduto dal terzo piano di un palazzo, in cui era stato allestito un cantiere. L’uomo è deceduto a causa delle ferite riportate nell’impatto.