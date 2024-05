A Roma il problema della sosta selvaggia è particolarmente sentito. In queste ore sta circolando una notizia insolita, infatti qualcuno ha parcheggiato un Suv invadendo completamente il marciapiede di fronte all’ingresso di un ristorante. Per tutta risposta, un attivista ha avuto un’idea alquanto originale e il video è diventato virale.

Parcheggio selvaggio a Roma

Circolano in queste ore i video e le foto del Suv bianco parcheggiato davanti a un ristorante in zona Tuscolana, a Roma.

Siamo precisamente in via Muzio Scevola, dove un automobilista ha ben pensato di lasciare la sua auto davanti a un ristorante, invadendo gran parte del marciapiede e causando disagio ad anziani e passeggini, ma anche ai normali passanti che dovevano farsi stretti come sardine per passare.

Così Loreto Valente, attivista della mobilità sostenibile, ha pensato di apparecchiare il cofano della vettura come fosse un tavolino. Quindi ha messo una tovaglia, dei piatti, dei bicchieri e delle posate, mettendo poi un biglietto sotto il tergicristallo, con su scritto: “A Roma si dice parcheggia a ca**o de cane”.

La città è vissuta già in maniera molto problematica dai pedoni a causa di strade piene di buche e marciapiedi stretti e dissestati, in più questi episodi, fanno capire che non c’è rispetto.

Auto lasciata sul marciapiede a Roma: i commenti sui social

Inutile dire che c’è stata una pioggia di commenti e insulti verso l’automobilista. “In Finlandia le multe vanno in base al reddito, sarebbe ora di prendere spunto”.

Ancora, un altro scrive: “Auto inversamente proporzionale all’educazione”.

Chissà che faccia avrà fatto il proprietario quando è tornato a prendere il Suv e infatti in un commento ci si chiede: “Vorrei vedere la faccia di chi riesce senza vergogna a parcheggiare così”.