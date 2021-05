Roma, incidente stradale sulla Tuscolana: morto un 55enne

Si schianta contro il guard rail dopo aver perso il controllo dell’auto: morto un 55enne in un incidente stradale sulla Tuscolana.

Un incidente stradale mortale si è verificato nel pomeriggio di ieri, sabato 5 maggio, intorno alle 14,30 sulla via Tuscolana. A perdere la vita un uomo di 55 anni.

Incidente stradale sulla Tuscolana, morto un 55enne

Il terribile incidente è avvenuto in zona Morena a Roma, precisamente all’altezza del civico 1445 di via Tuscolana, dell’incrocio con via Antonino Anile, poco prima di Ponte Linari, ai piedi di Frascati.

Da quanto si apprende, la vittima Alberto Nardi, un uomo di 55 anni appassionato di ciclismo, stava viaggiando in direzione Frascati a bordo della sua automobile, una Hyundai Getz, quando per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo sbandando e schiantandosi contro il guard rail ai bordi della carreggiata all’altezza del semaforo e del supermercato Pewex.

L’arrivo dei soccorsi sulla Tuscolana dopo l’incidente stradale

Lo schianto è stato molto violento e non ha lasciato scampo all’uomo: nonostante l’immediata chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 e la richiesta dell’intervento urgente di un’ambulanza sul luogo dell’incidente da parte di alcuni automobilisti di passaggio infatti, ogni tentativo di salvargli la vita da parte del personale medico del 118 si è rivelato inutile e per il 55enne, morto sul colpo a causa dei gravi traumi e delle ferite riportate, non c’è stato niente da fare.

Disagi alla circolazione sulla Tuscolana in seguito all’incidente stradale

Sul posto si sono precipitati gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del VII Gruppo Tuscolano, che hanno svolto tutti i rilievi scientifici del caso e che hanno avviato un’indagine per cercare di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro, anche se non è esclusa l’ipotesi che il conducente abbia perso il controllo dell’auto per evitare un pedone.

L’incidente ha provocato per molte ore la chiusura del tratto compreso tra via di Casal Morena e via dell’Acqua Acetosa Anagnina causando molti disagi alla circolazione, con traffico e lunghe code.

Purtroppo però il sinistro in cui ha perso la vita Alberto Nardi non è un caso isolato: nello stesso incrocio infatti sono stati molti gli incidenti avvenuti negli ultimi anni, motivo per cui era stato installato un semaforo.

Sangue sulle strade romane

Sempre nella giornata di ieri, la notizia di un altro drammatico incidente sulla Pontina a Pomezia aveva sconvolto l’hinterland romano. Nel sinistro, verificatosi in direzione di Aprilia e Latina, erano rimaste coinvolte due auto e si era reso necessario l’arrivo dell’elisoccorso oltre che delle ambulanze.