Dieta OMAD: il regime da un pasto al giorno

Nella dieta OMAD è previsto il consumo di un solo pasto per tornare in forma e migliorare la salute per un benessere totale.

Alcune diete sono particolarmente note per il successo che hanno. Una è la dieta OMAD che si distingue da altri regimi in quanto simile al digiuno intermittente. Un programma che prevede il consumo di un solo piatto al giorno. Scopriamo insieme le caratteristiche e il funzionamento di questo particolare programma alimentare.

Dieta OMAD

Un regime considerato particolarmente restrittivo, ma di grande successo. La dieta OMAD è molto simile al digiuno intermittente per certi versi. Con il termine OMAD si fa riferimento all’acronimo inglese di One Meal A Day, ovvero un solo pasto al giorno. Nell’arco della giornata è solo ammesso un pasto proprio come il digiuno intermittente.

La dieta OMAD è un tipo di digiuno intermittente dove si consumano le calorie relative a un solo pasto durante la giornata mentre le restanti 23 ore sono di digiuno totale. Il pasto si può consumare a colazione o a pranzo nella finestra temporale di un’ora. Il pasto deve essere ricco di nutrienti e vitamine contenute in alimenti quali la frutta e la verdura.

Si può mangiare cosa si desidera rispettando questi dettami. Nell’arco di tempo del digiuno di 23 ore è possibile bere bevande che non abbiano zuccheri o calorie, quindi l’acqua, il tè o anche il caffè. Il programma deve essere ben equilibrato con il pasto che andrebbe consumato alla stessa ora.

Dieta OMAD: lo studio

In base allo studio effettuato da esperti, seguire la dieta OMAD significa dimagrire in tempi rapidi, ma apporta anche vantaggi ulteriori. Stimola il metabolismo aiutando così a bruciare rapidamente i grassi e quindi raggiungere in tempi brevi lo stato di chetosi. Oltre a una silhouette più tonica, si ottengono benefici anche per quanto riguarda la salute.

Lo studio ha messo in evidenza un gruppo di 11 persone che hanno seguito questo regime per 11 giorni con i seguenti risultati che hanno ottenuto. Nei risultati a breve termine, considerando il tempo di 11 giorni, è emerso che, proprio come il digiuno intermittente, anche questa dieta aiuta a dimagrire in modo efficace.

Secondo lo studio pubblicato nel 2022, coloro che hanno seguito la dieta OMAD hanno riscontrato benefici sia in termini di peso ma anche di salute con miglioramenti anche nella pressione sanguigna. Apportare cambiamenti e modifiche graduali al proprio stile di vita permette di dimagrire ma anche al tempo stesso salvaguardare la propria salute.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.