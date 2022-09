La dieta digiuno intermittente ha tantissimi benefici per il fisico, ma presenta anche controindicazioni da tenere d'occhio per un regime sano.

Per poter tornare in forma e riuscire a smaltire i chili in eccesso, vi sono diversi regimi da seguire. Una particolarmente efficiente come dimostra anche Elon Musk è la dieta digiuno intermittente che aiuta a perdere peso e che apporta una serie di benefici. Vediamo quali sono e come funziona.

Dieta digiuno intermittente: come funziona

Sono davvero tanti i regimi alimentari da seguire per dimagrire e perdere peso, ma una delle più famose e apprezzate è la dieta digiuno intermittente. Un regime alimentare seguito da moltissimi vip e celebrities, come Elon Musk che, con questo programma dietetico, è giunto a perdere fino a 10 kg, segno della sua efficacia.

La più nota è la 16/8, chiamata in questo modo perché sono 16 le ore di digiuno in cui non si mangia nulla, eccezion fatta per delle bevande e tisane e nelle restanti 8 ore sono consentiti i tre pasti. Una dieta che ognuno può regolare e gestire a seconda delle sue esigenze e bisogni, sempre seguendo il parere dell’esperto in questo campo.

Nel metodo 16/8, facente parte della dieta digiuno intermittente si abbandonano i consueti cinque pasti che comprendono anche gli spuntini di metà mattina e pomeriggio optando per soli 3 da fare in giornata aggiungendo all’alimentazione anche dell’attività fisica. Ovviamente come qualsiasi dieta, presenta degli accorgimenti.

All’interno delle 8 ore in cui si possono consumare pasti, è possibile mangiare qualsiasi alimento, anche se è bene cercare di limitare gli zuccheri, i carboidrati e anche i grassi. Tra i cibi che non possono mancare in questo regime alimentare, vi sono proteine magre, cereali, frutta e verdura. Si può scegliere la fascia oraria preferita: alcuni preferiscono fare la colazione in modo nutriente e completo per poi passare a un pasto leggero e terminare la giornata intorno alle 15 con un pranzo ipocalorico.

Ricordiamo che Fiorello ha seguito questa dieta con successo.

Dieta digiuno intermittente: benefici e controindicazioni

Se si segue in maniera scrupolosa e attenta la dieta digiuno intermittente, è possibile ridurre i centimetri della circonferenza dal 4 al 7% e dimagrire in modo corretto, proprio come ha fatto Elon Musk. In questo tipo di regime alimentare, il metabolismo non usa i carboidrati come fonte energetica primaria, bensì i grassi.

Si accelera il metabolismo per cui dimagrire e perdere peso risulta essere molto più semplice. Si riesce a placare il senso di fame grazie alla sazietà che questa dieta apporta. Considerata una ottima soluzione per perdere peso, sentirsi meglio e più leggeri, ma come ogni regime alimentare è spesso fonte di dibattito e presenta delle controindicazioni.

Una dieta dove si alternano periodi in cui si ha un minor apporto calorico ad altri che prevedono una normale assunzione di cibo. Sono diversi i benefici: si ha un miglioramento della funzione cardiaca, dei livelli del colesterolo e si riducono i radicali liberi. Inoltre, la dieta digiuno intermittente previene il rischio di patologie come ictus e demenza senile.

Un regime che ha scatenato una serie di dibattiti anche tra gli stessi professionisti del settore. Se si decide di protrarla per diverso tempo, può portare a delle problematiche di salute. Per questa ragione, è sempre importante ascoltare il parere dell’esperto per quanto riguarda la propria alimentazione e cambiamenti di vita.

