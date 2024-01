Dieta dopo Epifania: come tornare in forma nel 2024

L’Epifania è passata e questo significa recuperare i chili presi dai dolciumi e da altri piatti ingeriti. La dieta dopo Epifania è l’ideale da seguire per riuscire così a sentirsi leggeri. Vediamo cosa consumare e come seguirla.

Con l’Epifania che è appena terminata, il ritorno al lavoro e a scuola, è giunto il momento di rimettersi in pari. In base agli ultimi dati, sembra che un italiano su tre si stia mettendo a dieta per riuscire a recuperare da tutti i chili consumati durante queste festività.

La dieta dopo Epifania è il regime ideale adatto per riuscire a tornare in forma. Questo periodo è stato contraddistinto da una serie di eccessi e di alimenti ricchi di grassi e zuccheri. Durante questo periodo solitamente si tende ad aumentare di circa 2 kg a causa delle circa 20.000 calorie che si ingeriscono tra pranzi, cenoni e aperitivi con gli amici.

Considerando che, l’anno appena iniziato, dai buoni propositi vi è sicuramente quello di perdere peso e quindi la dieta risulta essere in cima gli obiettivi per circa 47% degli italiani che ci tengono a tornare in forma e stare bene.

Sentirsi appesantiti è più che normale quando si devono eliminare le scorie e le tossine accumulate dai giorni di bagordi e di festa. Per questa ragione, un regime alimentare del genere risulta fondamentale da seguire per riprendersi e cercare di eliminare ogni chilo in eccesso. Seguendo i giusti consigli è possibile ritrovare il benessere e l’equilibrio.

Dieta dopo l’Epifania: consigli

Per superare il periodo delle feste, nella dieta dopo Epifania è bene seguire alcuni consigli e regole utili in modo da riuscire a sentirsi maggiormente leggeri e meno gonfi. Bisogna tornare a una routine in maniera graduale e salutare introducendo alimenti che possano fare del bene e far tornare in forma.

I pasti leggeri e ben bilanciati sono l’ideale e permettono di essere in forma nel modo migliore possibile. Un piano alimentare adeguato aiuta sicuramente a tornare nei giusti ranghi. Per questo risulta fondamentale anche bere molta acqua eliminando così le tossine in modo da tenere sotto controllo il senso di fame e ridurre l’appetito.

Nella dieta dopo Epifania non bisogna dimenticare di introdurre nel proprio regime alimentare dei cibi che siano ricchi di nutrienti come proteine, vitamine, ecc. La frutta, le verdure e le proteine animali, insieme a cereali e legumi danno i giusti nutrienti e l’energia sufficiente, oltre a migliorare l’apparato digestivo.

Non bisogna poi dimenticare che la moderazione nei piatti e nelle porzioni è la chiave essenziale per tornare in forma. Essere consapevoli di quello che si mangia è un ulteriore passaggio per tornare in forma. Fondamentale poi un po’ di attività fisica che non deve essere estenuante, quindi camminata, yoga, ma anche corsa leggera possono aiutare.

Dieta dopo l’Epifania: rimedio naturale

Per riprendersi dalle abbuffate e riuscire a tornare nuovamente in forma, è necessario che, nella dieta dopo Epifania, si aggiunga un supporto importante.

Un integratore che è molto efficace per le proprietà di cui si compone. Infatti, aiuta a bruciare le calorie in eccesso, stimola il metabolismo in modo da dimagrire rapidamente e al tempo stesso aiuta a saziarsi nella maniera corretta senza esagerare troppo, oltre ad avere effetti detox sul fegato, i reni e anche l’intestino.

