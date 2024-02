Dieta di Elisabetta Gregoraci: la forma fisica della conduttrice

Mantenersi in forma fisica eccellente non è mai facile ed Elisabetta Gregoraci lo sa molto bene. Infatti, la nota conduttrice ama tenersi in forma grazie al tanto allenamento e al programma alimentare che segue. Scopriamo in cosa consiste la dieta di Elisabetta Gregoraci e tutti i suoi segreti di bellezza per un fisico tonico.

Dieta di Elisabetta Gregoraci

Il tempo sembra non passare mai per Elisabetta Gregoraci che, all’età di 44 anni, vanta un fisico in forma perfetta che ama sfoggiare sui social dove è seguita da moltissimi follower. Molto apprezzata in televisione, è particolarmente attenta all’alimentazione e allo sport che l’aiuta a essere in forma.

Nella dieta di Elisabetta Gregoraci vi sono soltanto abitudini sane e uno stile di vita attento che le permette di essere così in forma. Ama mangiare e infatti si definisce una buona forchetta al punto che ci sono degli alimenti come la pasta e il cioccolato a cui non sa assolutamente rinunciare.

Sebbene il suo stile di vita alimentare non sia particolarmente rigido e restrittivo, segue il modello della dieta mediterranea che le permette di essere in forma, mangiare un po’ di tutto, stando attenta sia alle porzioni, ma anche a non esagerare e abbuffarsi eccessivamente.

Non rinuncia a nessun piatto e infatti nella dieta di Elisabetta Gregoraci trovano spazio anche tantissima acqua soprattutto aromatizzata. Consuma dei prodotti di origine vegetale come la farina di kamut evitando le bevande gassate. Insomma, un regime dimagrante molto sano ricco di proteine, tanta frutta e verdura.

Dieta di Elisabetta Gregoraci: programma

Per avere il suo fisico e la sua silhouette, nella dieta di Elisabetta Gregoraci, oltre all’alimentazione sana, a cui si aggiungono delle leccornie e dei peccati di gola come il cioccolato, bisogna anche seguire uno stile di vita molto movimentato e poco sedentario.

Il merito della sua forma fisica è dovuto anche al tantissimo sport che pratica come la danza, uno sport che le tiene compagnia sin dalla più tenera età sino ad arrivare al karate passando anche all’atletica leggera, passione che le ha trasmesso il papà. Nonostante i vari impegni, continua ad avere tempo per praticare il nuoto, il tennis e andare in palestra.

La dieta di Elisabetta Gregoraci si basa anche su tantissime e lunghe passeggiate. In palestra si dedica al cardio per 40 minuti circa alternando esercizi per i glutei, le gambe e anche l’addome. Nel caso non riuscisse ad andare in palestra, svolge lo stesso allenamento a casa.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.