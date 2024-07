Dimagrire naturalmente: le regole e consigli dell'esperto

Per dimagrire sono sufficienti regole adatte come masticare correttamente e limitare i dolci.

Oltre all’alimentazione equilibrata e bilanciata, per riuscire a dimagrire naturalmente non bastano i cibi adatti e poveri di calorie, ma è necessario anche apportare alcune modifiche al proprio stile di vita. Ecco una serie di regole e cambiamenti utili a tale proposito.

Dimagrire

Alcune volte per perdere peso non è soltanto sufficiente mangiare in modo sano ed equilibrato, ma anche al tempo stesso essere dinamici e avere uno stile di vita non sedentario. In questo modo è così possibile dimagrire ed essere in forma in maniera sana e naturale.

Per ridurre le calorie in eccesso si consiglia anche di evitare le diete fai da te o troppo rigide, ma affidarsi a esperti e nutrizionisti validi che possono aiutare e ottenere così ottimi benefici. Un regime del genere è valido e utile per tornare in forma in tempi brevi e rapidi.

Si pensa sempre che per dimagrire e perdere quei due o tre chili in eccesso sia necessario rinunciare a determinati cibi o anche sottoporsi a sacrifici e rinunce. Bastano alcune modifiche e accorgimenti al proprio stile di vita per riuscire così a diminuire la circonferenza del proprio girovita e attenuare i chili di troppo.

Ridurre poi le porzioni insieme anche a un’attenzione maggiore riguardante i cibi da portare a tavola permette di abbassare il deficit calorico e mantenere così il metabolismo attivo.

Dimagrire: regole

Secondo Franco Berrino, nutrizionista ed esperto nel campo dell’alimentazione, se si vuole dimagrire in modo efficace e soprattutto nel lungo termine bisogna seguire alcune regole che possono agevolare. Prima di tutto non bisogna divorare il cibo, ma imparare a masticare nel modo giusto.

In base a uno studio che è stato condotto masticare più volte il cibo aiuta a stimolare il senso di sazietà riducendo così la fame e l’appetito. Secondo questo studio sperimentale chi mastica circa 40 volte ogni boccone riesce a stimolare maggiormente l’appetito e quindi a perdere peso.

Un’altra regola da seguire, secondo l’esperto, è sapere cosa mangiare. Sono ammesse ogni tipo di verdura, ad eccezione delle patate che sono ricche di amido. Le verdure sono in grado di saziare così come i cereali integrali, a cominciare dal riso, che è povero di proteine.

Per la colazione sono raccomandati i cereali che contengono fibre evitando quelli che sono ricchi di zucchero. La frutta secca come le noci, le nocciole e le mandorle permette di non ingrassare. Un’altra regola da rispettare per dimagrire è limitare alcuni cibi come i dolci, gli insaccati e vari condimenti e formaggi che sono troppo ricchi di grassi.

Dimagrire: rimedio naturale

Oltre a queste regole da rispettare che consentono di dimagrire, consigliamo di integrare l’alimentazione con un buon prodotto che possa agevolare il percorso. Si tratta di Spirulina Ultra, una formula in compresse di origine italiana che è notificato dal Ministero della Salute e raccomandato da nutrizionisti e consumatori.

Una formula a base naturale che, grazie alla presenza di componenti naturali come l’alga spirulina che combatte i depositi di grasso evitando che si localizzano nei punti critici e la gymnema che stimola il metabolismo lipidico e di carboidrati aiuta a perdere peso.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Questo integratore, di cui si consigliano almeno due compresse mezz’ora prima dei pasti principali con dell’acqua, lavora sulle calorie in quanto va a ridurre l’apporto e deficit. Mantiene il metabolismo in modo attivo ed efficace aiutando così a dimagrire e a saziare senza sentire troppo la fame.

L’integratore Spirulina Ultra non si compra nei negozi o siti Internet, ma il consumatore si deve collegare alla pagina ufficiale del prodotto compilando con il proprio nome e cognome, compreso il numero di telefono, il modulo usufruendo dell’attività promozionale di 4 confezioni a 49,99€ invece di 200. Per il pagamento sono disponibili modalità quali Paypal, carta di credito e contanti direttamente al corriere alla consegna.