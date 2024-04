Dimagrire le gambe per averle toniche e snelle

Per dimagrire le gambe è sufficiente una buona alimentazione a base di frutta e verdura insieme a sport e acqua per drenare.

Con la stagione estiva che si avvicina e con le gambe che sono maggiormente in mostra per shorts, ma anche per il costume, ecco che si sente il bisogno di snellire questa zona spesso soggetta ad adiposità. Per dimagrire le gambe è necessario optare per alcuni suggerimenti e consigli utili che aiutano a ottenere risultati importanti per il fisico.

Dimagrire le gambe

Le gambe, le cosce sono uno dei punti critici del fisico femminile dove vanno a depositarsi cellule di adipe che, in vista della stagione estiva, risultano essere antiestetiche. Per dimagrire le gambe è proprio necessario dedicare del tempo riuscendo così a ottenere i giusti risultati, ma anche delle gambe che siano toniche e snelle.

Se non si riesce a ottenere i giusti benefici e risultati è perché a volte non si riesce a fare i corretti esercizi o dedicare del tempo a questa pratica e attività fisica. All’attività fisica, quindi allo stile di vita dinamico va anche aggiunta una buona alimentazione, una dieta specifica per riuscire a perdere peso anche in quel lato.

Come spiegano anche gli esperti del settore, le gambe sono spesso il frutto di una costituzione ma anche della genetica stessa che va a influire su quello che siamo e quindi sulla fisicità. Il volume delle gambe ovviamente dipende dalla quantità di grasso che si deposita in quest’area per cui dimagrire le gambe è il primo passo da compiere.

Per poterlo fare nel modo giusto risulta fondamentale seguire una dieta ipocalorica, oltre a fare attività fisica, ma anche esercizi di tonificazione che permettono di renderle maggiormente toniche. Insieme a questi due aspetti, non bisogna poi dimenticare qualche trattamento come un bel massaggio presso centri specifici o estetisti.

Dimagrire le gambe: dieta

Per dimagrire le gambe non basta soltanto seguire una dieta, ma anche muoversi dal momento che uno stile di vita molto sedentario porta sicuramente ad accumulare grassi e adiposità proprio in quella zona e area. Prima di tutto, si consiglia di seguire un’alimentazione sana ed equilibrata proprio per perdere quei 2 o 3 centimetri in questa zona.

Il primo passo è bere molta acqua circa un litro e mezzo due alla giornata proprio per idratarsi. In seguito bisogna limitare il consumo del sole dal momento che le cosce e le gambe soffrono molto di ritenzione idrica per cui l’idratazione e la giusta alimentazione aiutano a drenare ed eliminare questo inestetismo che si accumula.

La frutta e la verdura non devono mai mancare e si consiglia di consumarne fino a cinque porzioni giornaliere. La frutta e la verdura sono essenziali per dimagrire le gambe in quanto ricche di potassio. Tra gli alimenti maggiormente ricchi di questo nutriente vi sono sicuramente gli spinaci, ma anche il pesce e le lenticchie che sgonfiano le gambe.

Non bisogna poi dimenticare lo sport, l’attività fisica con diversi esercizi di stretching che allungano la silhouette, ma anche yoga e pilates che permettono di allungare il muscolo.

Dimagrire le gambe: integratore

Per dimagrire le gambe, oltre all’alimentazione corretta e allo stile di vita maggiormente dinamico, è consigliabile aggiungere un piccolo supporto che coadiuva questo percorso. Un supporto che prende il nome di Spirulina Ultra, un integratore di origine italiana del tutto naturale che ha ottenuto il consenso nel consumo di esperti e di consumatori.

Lo stesso Ministero della Salute lo approva dal momento che lo ritiene efficace nella perdita dei chili in eccesso poiché brucia le calorie anche durante la fase di riposo. Lavora sul metabolismo dal momento che un processo metabolico rapido aiuta a dimagrire e sazia riducendo così l’appetito e le abbuffate. Inoltre, drena per le sue proprietà detox.

Un integratore del tutto naturale per cui privo di quei componenti nocivi che possono danneggiare e infatti contiene elementi utili al dimagrimento. Gli ingredienti sono l‘alga spirulina, come dice il nome del prodotto, che combatte le adiposità impedendo che si accumulino sulle gambe e la gymnema, un’erba che stimola il metabolismo lipidico e di carboidrati saziando.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Gli esperti consigliano di assumere fino a un massimo di due compresse prima dei pasti principali della giornata non eccedendo nella posologia con un bicchiere d’acqua.

Esclusivo e originale, non è acquistabile nei negozi fisici oppure online, ma soltanto sul sito ufficiale del prodotto dove compilando il modulo si ha diritto a 4 confezioni di Spirulina Ultra al costo di 49,99€ invece di 200 con pagamento scelto tra Paypal, carta di credito e contanti.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.