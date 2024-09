Addio ai capelli crespi: la soluzione si troverebbe nei funghi. La novità arriva da un’azienda britannica, la Dyson, che ha annunciato un balsamo innovativo che liscia i capelli. Chiamato Chitosan, il prodotto si ispira al componente presente nelle cellule dei funghi, noto per le sue applicazioni nella cura della pelle.

La soluzione ai capelli crespi risiede nei funghi

Disponibile da martedì 10 settembre nel Regno Unito, il Chitosan sarà offerto in due varianti (crema o siero, sembra) al prezzo di 50 sterline per una confezione da 100ml. Secondo Dyson, il prodotto sfrutta la macromolecola complessa del chitosano per creare legami flessibili nei capelli, migliorandone la resistenza, il movimento e la brillantezza. La prova del nove sarà a carico dei consumatori britannici, che potranno testare l’efficacia del Chitosan sui loro capelli.

Come si originano i capelli crespi?

I capelli crespi si formano principalmente a causa di fattori che influenzano la loro idratazione e struttura. Ad esempio l’umidità dell’aria può causare l’assorbimento di acqua da parte dei capelli, che tende ad espandere le fibre capillari e a farli diventare crespi. Inoltre, anche i capelli secchi, privi di umidità, tendono a ridursi così. La mancanza di sebo naturale e di idratazione fa sì che le cuticole, che sono le scaglie esterne dei capelli, si sollevino e creino un aspetto ruvido.

Come combatterli?

Per combattere il crespo, è importante mantenere i capelli ben idratati, utilizzare prodotti specifici per questo problema e proteggere i capelli dai danni ambientali e chimici. Vedremo inoltre se il precitato Chitosan sarà all’altezza delle aspettative.