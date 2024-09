Caduta dei capelli nelle donne: cause e rimedi

La caduta dei capelli nelle donne non è insolita e si può rimediare naturalmente. Vediamo come fare.

La caduta dei capelli nelle donne è comune soprattutto in alcuni stadi della vita e durante i cambi di stagione. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, quali sono le cause più comuni, come prevenirle ed, eventualmente, su quali soluzioni naturali fare affidamento per prevenirla.

Caduta dei capelli nelle donne

Quando si attraversa un cambio di stagione, spesso e volentieri, si pensa alle allergie, per chi ne soffre, e al cambio del guardaroba. La maggior parte delle volte, però, molte donne si ritrovano anche alle prese con la caduta dei capelli che, se nel cambio di stagione è un processo naturale, proprio in questo periodo, la situazione si può aggravare nel caso siano in corso anche dei cambiamenti ormonali, momenti particolarmente stressanti e molto altro ancora.

Sebbene la caduta dei capelli durante il cambio di stagione sia normale, ancora oggi, la causa precisa resta sconosciuta, ma si sa per certo che questa interessa le donne molto più degli uomini. Se ci si prende cura dei propri capelli correttamente, durante tutto l’anno, la caduta dei capelli, con il cambio di stagione, non dovrebbe essere preoccupante, ma il fenomeno che si manifesta in concomitanza ad altri, può allarmare alcune donne.

Caduta dei capelli nelle donne: come fermarla

Fortunatamente, quando è stagionale, la caduta dei capelli non dura più di due o tre mesi. Tuttavia, è molto importante saperla gestire correttamente così che i capelli non perdano la loro luce naturale.

A questo proposito, è importante tagliare e spuntare regolarmente i capelli, così da avere sempre una bella forma e sbarazzarsi della fastidiosa secchezza e doppie punte.

Ricordatevi di variare sempre le acconciature. Evitate di raccoglierli sempre in una treccia o in una coda e, durante l’inverno, indossate sempre un capellino.

Evitate i lavaggi frequenti ed utilizzate prodotti adatti e naturali, dallo shampoo al balsamo, passando per le creme che aiutano nell’acconciatura.

Seguite un’alimentazione sana e varia, così da essere sicuri che il vostro organismo abbia i nutrienti di cui ha bisogno per funzionare correttamente.

Caduta dei capelli nelle donne: i migliori integratori alimentari su Amazon

Sebbene la caduta dei capelli, durante il cambio di stagione, sia un fenomeno normale, non si deve assistere passivamente. Nel paragrafo che segue, proprio per questo motivo, abbiamo raccolto, in una lista breve, alcuni dei migliori integratori alimentari naturali, che Amazon propone ai suoi clienti, alla migliore offerta.

INTEGRATORE CRESCITA CAPELLI Anticaduta e Vitamine Capelli – [PREMIO 2022] Biotina + Zinco + Selenio + L-Cisteina – Per Capelli Forti Donne e Uomini – Hair Complex 90 Capsule – Nutralie

Un integratore alimentare naturale al 100%, adatto sia per l’uomo che per la donna, naturalmente privo di glutine e lattosio, a base di piante, vitamine e sali minerali, da assumere regolarmente per favorire la conservazione del bulbo pilifero e la protezione delle cellule contro i danni ossidativi. La sua formula contribuisce al mantenimento di capelli sani, forti e voluminosi e, in condizioni normali, alla prevenzione della caduta dei capelli, tutto l’anno e in condizioni particolari, come cambiamenti ormonali, stress o cambio di stagione.

equilibra Integratori Alimentari, Biotina Complex, Benessere di Capelli e Unghie, Integratore Altodosato a Base di Biotina, Zinco, Rame, Selenio, Estratti di Ortica, Miglio, Equiseto, 90 Capsule

Studiato per il benessere di pelle, capelli e unghie, l’assunzione regolare di questo integratore favorisce il benessere psicofisico della persona in ogni suo aspetto. Vegano, privo di glutine, lattosio e ingredienti di origine chimica, quest’integratore può essere assunto da ogni donna alle prese con la caduta dei capelli, sia a causa del cambio di stagione che dello stress o dei cambiamenti ormonali.

Integratore per Capelli, 3 Mesi di Scorta,180 Capsule, Cheratina, Biotina, Zinco & Selenio + Rame, Per Capelli Sani, per il Benessere di Pelle e Unghie, 100% Vegetariano, Senza Lattosio, Glutine

Anche in questo caso, un integratore alimentare di origine naturale, vegano, senza glutine e senza lattosio, formulato con più di 24 micronitrienti per favorire la crescita dei capelli, mantenere una chioma sana e supportare la normale pigmentazione dei capelli. L’integratore alimentare è stato studiato sia per curare che per prevenire la caduta dei capelli.