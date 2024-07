Purificatore d’aria: come scegliere il modello migliore

Il purificatore d'aria è un accessorio molto utile in casa. Vediamo come scegliere il modello migliore.

Il purificatore d’aria è utile in moltissime occasioni. Ad esempio, si potrebbe vivere in una zona in cui i livelli di inquinamento sono altissimi, oppure, si soffre di asma o una qualche forma di allergia, oppure, ancora, si cerca di proteggersi dal fumo passivo. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, perché il purificatore d’aria è necessario e come scegliere il modello migliore.

Il purificatore d’aria è uno strumento essenziale che ognuno di noi dovrebbe avere in casa. Non è, infatti, un caso, che sempre più persone, al giorno d’oggi, cercano di procurarsene uno, sia che si tratti di persone private, sia che si tratti di aziende.

L’obiettivo di un purificatore d’aria, in sostanza, è quello di catturare l’aria contaminata o inquinata di un’ambiente, purificarla attraverso filtri particolari e tecnologie alla base specifiche, e rimetterla in circolo pulita.

Oggigiorno, il purificatore d’aria può rivelarsi utile in caso di allergie, asma, presenza di animali domestici, per liberare l’aria da virus e batteri, se in casa sono presenti persone malate, ma può proteggere anche dal fumo passivo e attivo e, se compatibile con l’aromaterapia, potrebbe favorire il riposo e il rilassamento.

Purificatore d’aria: come sceglierlo

Scegliere il purificatore d’aria che meglio si adatta alle proprie esigenze e necessità potrebbe essere difficile perché i modelli presenti sul mercato sono talmente tanti che è facile confondersi. Tuttavia, per scegliere il modello migliore, si dovrebbe concentrare l’attenzione solo su alcune caratteristiche.

E’ importante scegliere un modello dotato di sensori e timer al fine di misurare i livelli di inquinamento presenti nell’aria, la temperatura e l’umidità interna. Alcuni purificatori d’aria registrano le misurazioni autonomamente e quando l’aria è pulita si spengono da soli. In questo modo, si risparmierà anche energia elettrica.

Scegliete un purificatore d’aria con diversi livelli di velocità della ventola. Se avete bisogno di ripulire una stanza in fretta, la velocità massima sarebbe quella ideale, ma se non vi corre dietro nessuno, oppure, è notte e sentite il bisogno di riposare, un flusso d’aria delicato è più che sufficiente.

Infine, vi sono modelli dotati di telecomando e modelli dotati di telecomando e collegamento alla rete Wi-Fi di casa, così da poter essere gestiti anche da remoto.

Purificatore d’aria: i modelli migliori su Amazon

Avere in casa un purificatore d’aria è essenziale per moltissime ragioni. Se ancora siete indecisi sul modello che meglio si adatta alle vostre esigenze, vi consigliamo di dare uno sguardo al paragrafo successivo perché abbiamo raccolto in una lista alcuni dei modelli migliori che Amazon propone ai suoi clienti, alla migliore offerta.

LEVOIT Purificatore d’Aria con Aromaterapia e Filtro HEPA, 7 Watt, Risparmio Energetico, 3 Velocità Contro Muffe, Polvere, Peli di Animali

Dimensioni compatte e prestazioni impressionanti con alla base una tecnologia VortexAir 3.0 per una circolazione rapida dell’aria. A basso impatto economico e ambientale, con l’aggiunta di qualche goccia di olio essenziale, il purificatore d’aria riuscirà a profumare, rinfrescare e rilassare l’aria circostante.

Philips Purificatore d’aria 600 Series. Silenzioso e a efficienza energetica. Per chi soffre di allergie. Il filtro HEPA rimuove il 99,97% degli agenti inquinanti.

Il purificatore d’aria Philips è progettato per catturare particelle molto piccole come pollini, polvere, virus e altri agenti inquinanti e ripulire l’aria in pochissimi minuti grazie al suo potente flusso d’aria. Collegato ad apposita App, il purificatore può anche essere controllato a distanza.

CONOPU Purificatore D’aria, Air Purifier Portable, Purificatore Aria Portatile Elimina Odori, Air Purifier Timer

All’occorrenza, questo purificatore d’aria può svolgere funzione di aromaterapia. L’importante è acquistare olio essenziali compatibili, che si possono sciogliere in acqua per non danneggiare il prodotto. Adatto all’utilizzo quotidiano, questo purificatore d’aria proteggerà voi e la vostra famiglia.

