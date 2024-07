Ondate di caldo in arrivo a luglio: i consigli per affrontarle

Gestire le ondate di calore è importante per prevenire problemi di salute. Vediamo come fare.

Le ondate di caldo in arrivo per questo mese di luglio saranno particolarmente intense anche a causa del cambiamento climatico. Fortunatamente, vi sono dei modi per poterle affrontare e gestire al meglio. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come poterlo fare.

Esattamente come per lo scorso anno, anche quest’anno, per il mese di luglio, dovremo affrontare e imparare a gestire nuove ondate di calore che, tuttavia, secondo gli esperti, a causa del cambiamento climatico in corso, di volta in volta, saranno sempre più intense, diventeranno di più e dureranno anche più a lungo.

Imparare a rispettare l’ambiente e attivarsi per contrastare, di fatto, il cambiamento climatico dovrebbe essere una responsabilità di tutti, soprattutto perché le ondate di calore, già di per sé, rappresentano un rischio per la salute e la vita stessa delle persone ed, in particolare, per la vita e la salute di bambini, anziani e persone fragili.

Più intense saranno le ondate di caldo e più avanzerà l’inquinamento atmosferico, con conseguente impatto negativo sulla salute e la vita delle persone. Assumersi le proprie responsabilità e diventare consapevoli del problema è il primo passo, cambiare le proprie abitudini di vita e di consumo potrebbe, invece, fare la differenza perché tanti piccoli cambiamenti, se messi insieme, contribuiranno a ridurre significativamente i livelli di inquinamento nell’aria.

Nello specifico, invece, per contrastare le ondate di calore e i loro effetti sulla salute, si consiglia di non uscire nelle ore di punta e, quando è necessario farlo, di indossare un cappello a tesa larga, una protezione solare per prevenire i traumi del sole sulla pelle, abiti leggeri e traspiranti, di colore chiaro, e di sostare all’ombra, quando è possibile.

Quando si è in casa, oltre che a tenere chiuse le porte e le finestre, quando il sole inizia a riscaldare, si consiglia di tenere acceso un condizionatore o un climatizzatore, per rinfrescare, raffreddare e deumidificare l’aria. Esistono modelli e versioni differenti e, pertanto, vi invitiamo a proseguire la lettura del paragrafo che segue, al fine di scegliere quello che risponde meglio alle vostre necessità.

Il condizionatore o climatizzatore portatile è dei pochi accessori di cui non si può fare proprio a meno per affrontare le ondate di caldo nel mese di luglio, soprattutto quando in casa, con noi, vivono anziani, bambini e persone fragili. Se avete dei dubbi su quale modello acquistare, nel paragrafo che segue, abbiamo raccolto, in una lista, alcuni dei modelli migliori che Amazon propone ai suoi clienti, in promozione.

Condizionatore Portatile, USB Mini Condizionatore d’aria, Ventilatore, 3 velocità, Umidificatore, Leggero, Controllo App

Perfetto per la casa e l’ufficio, il campeggio e altre attività all’aperto nelle calde giornate estivo, questo condizionatore portatile deumidifica e rinfresca in pochissimo tempo e in qualsiasi momento della giornata. Facile da trasportare sia all’interno che all’esterno della casa, uno tra i tanti vantaggi di questo condizionatore è quello di poterlo controllare anche a distanza, attraverso un apposita App.

Evapolar evaLIGHT Plus, climatizzatore Personale, Raffreddatore Portatile con retroilluminazione a LED a Spettro Completo (Bianco) [Classe di efficienza energetica A+++]

Il condizionatore portatile è dotato di un display, un serbatoio per l’acqua rimovibile, un timer per lo spegnimento automatico e un’elegante illuminazione a LED. Facile da utilizzare e trasportare ovunque sia necessario, sia all’interno che all’esterno della casa, grazie alla tecnologia evaporativa alla base, il condizionatore rinfresca, raffredda e deumidifica gli spazi in pochissimi minuti.

Olimpia Splendid-02265 Dolceclima Compact 8X- 3-in-1 Climatizzatore Portatile: Raffrescamento, Ventilazione, Deumidificazione

Infine, vi proponiamo un climatizzatore portatile che, come tutti gli apparecchi precedenti, si presenta a basso impatto economico e ambientale. Le funzioni del climatizzatore sono rinfrescamento, deumidificazione e ventilazione. Come per ogni altro modello di nuova generazione, anche questo climatizzatore si trasporta facilmente in ogni punto della casa, abbassa la temperatura in pochissimi minuti e le sue funzioni si possono impostare in anticipo grazie ai comandi digitali e al telecomando.