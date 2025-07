Miopia e ansia da intervento: come affrontare la paura del laser agli occhi

E questo è particolarmente vero nel caso del laser occhi miopia, spesso percepito come qualcosa di invasivo o rischioso, nonostante sia ormai una procedura rapida, sicura e consolidata.

La miopia è un difetto visivo molto comune, che causa una visione sfocata degli oggetti lontani a causa di una forma allungata del bulbo oculare. Chi ne soffre tende a stringere gli occhi per vedere meglio, fa fatica a guidare di notte e spesso si affida a occhiali o lenti a contatto per migliorare la qualità della visione.

Oggi però esistono soluzioni rapide ed efficaci per correggere questo disturbo, e tra queste la chirurgia laser rappresenta una delle più sicure e consolidate. Ciononostante, molte persone esitano di fronte all’idea di sottoporsi a un’operazione, per quanto veloce e indolore, per via della paura. Si teme di non riuscire a stare fermi, di provare dolore, oppure semplicemente l’idea che qualcuno “intervenga” su un organo delicato come l’occhio può risultare difficile da accettare.

In realtà, la chirurgia refrattiva moderna è altamente sicura e confortevole. Tecniche come la Femto-LASIK e la SMILE permettono di correggere la miopia in pochi minuti per occhio, senza dolore e con un recupero visivo molto rapido. L’anestesia è locale, somministrata tramite semplici gocce oculari, e spesso viene affiancata da una blanda sedazione per aiutare il paziente a rilassarsi. Durante l’intervento si può comunicare con il medico, e si viene guidati passo dopo passo. Tutto questo aiuta a contenere l’ansia e a vivere l’esperienza in modo molto più sereno rispetto a quanto si possa immaginare.

Prepararsi all’intervento conoscendone bene le fasi è un modo efficace per ridurre la tensione. Durante la visita preoperatoria, lo specialista spiega in dettaglio cosa accadrà, quali risultati ci si può aspettare, e soprattutto verifica che il paziente sia davvero idoneo. Questo passaggio è fondamentale, perché permette di sentirsi più sicuri e di affidarsi con fiducia al percorso.

È importante anche sapere che il dolore non è un problema: la sensazione più comune durante il laser è un leggero fastidio o una breve pressione sull’occhio, nulla di realmente doloroso.

Dopo l’intervento, infine, si può avvertire una sensazione simile a quella di avere un po’ di sabbia negli occhi, ma anche questo sintomo dura poco ed è facilmente gestibile con i colliri indicati.

L’ansia, insomma, è comprensibile ma non giustificata dalle reali modalità dell’intervento. Chi ha già affrontato la chirurgia laser spesso racconta di essersi sorpreso per la semplicità e la rapidità della procedura, e di essersi pentito di non averlo fatto prima.

Superare la paura del laser è possibile. Basta affidarsi a professionisti esperti, informarsi con fonti affidabili e prendersi il tempo necessario per chiarire ogni dubbio.

