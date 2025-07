Skincare e bellezza estiva: i migliori consigli per esaltare l'abbronzatura ed idratare corpo, pelle e capelli

L’esposizione prolungata ai raggi UV può rendere la cute più fragile, disidratata e incline a irritazioni, mentre il sudore e l’umidità aumentano la produzione di sebo, rendendo necessaria una beauty routine specifica per l’estate.

In questo periodo, la parola chiave è idratazione: mantenere l’equilibrio idrico della pelle e dei capelli è essenziale non solo per la salute, ma anche per prolungare l’effetto dorato dell’abbronzatura.

Come esaltare l’abbronzatura

Una pelle luminosa e abbronzata non si ottiene solo stando al sole: la preparazione e la cura quotidiana sono fondamentali.

Una detersione accurata, con prodotti delicati ed efficaci, aiuta a liberare i pori dalle impurità e favorisce un’abbronzatura uniforme, così come l’esfoliazione, da eseguire un paio di volte a settimana, essenziale per rimuovere le cellule morte e stimolare il rinnovamento cellulare.

Per mantenere una tintarella omogenea e più duratura, è utile utilizzare cosmetici nutrienti che valorizzino il colorito e restituiscano morbidezza, insieme a trattamenti ricchi di principi idratanti, come quelli contenuti nell’Huile Prodigieuse di Nuxe, che possono impreziosire la pelle di riflessi dorati, senza appesantirla, esaltando al massimo la luminosità dell’abbronzatura.

Idratazione interna ed esterna

I benefici di un corpo idratato

In estate, bere abbondantemente è un gesto semplice ma vitale: la sudorazione intensa può portare a una significativa perdita di liquidi e sali minerali. Mantenere una buona idratazione interna risulta, quindi, essenziale per migliorare l’elasticità cutanea, favorire l’ossigenazione dei tessuti e supportare il metabolismo cellulare. Frutta e verdura crude, ricche d’acqua, vitamine e antiossidanti, sono ottime alleate per idratare dall’interno, mentre chi pratica sport dovrebbe inoltre reintegrare minerali come sodio, potassio e magnesio, utili per il bilancio idrosalino e per contrastare l’affaticamento muscolare.

Idratazione cutanea

La pelle ha bisogno di trattamenti idratanti specifici, formulati per rinfrescare la cute senza occludere i pori: texture leggere ma ricche di principi attivi come l’acido ialuronico rappresentano la scelta ideale, perché aiutano la pelle a trattenere grandi quantità d’acqua nei tessuti, migliorando la compattezza cutanea. L’abbinamento siero-crema è particolarmente indicato: il primo penetra in profondità, mentre la crema sigilla l’idratazione e protegge la pelle dagli agenti esterni.

Nel rituale post-sole, è utile applicare un olio secco come il già citato Huile Prodigieuse di Nuxe, che unisce sette oli vegetali preziosi e vitamine, nutre in profondità senza lasciare residui, ed è perfetto anche per le pelli più secche e disidratate.

Come idratare i capelli

Anche i capelli risentono degli stress estivi: l’esposizione ai raggi solari, il contatto con salsedine e cloro, oltre al vento e all’uso frequente di elastici o accessori, tendono a renderli secchi, opachi e fragili. Per evitare danni irreparabili, è fondamentale proteggerli con oli specifici prima, durante e dopo l’esposizione solare.

Anche qui l’Huile Prodigieuse, applicato sulle lunghezze, è efficace per nutrire le fibre dei capelli senza appesantirli, conferendo luminosità e morbidezza. Anche uno shampoo delicato, seguito da maschere nutrienti una o due volte a settimana, aiuta a mantenere i capelli sani e brillanti per tutta la stagione.

Vuoi saperne di più? Contattaci e i nostri professionisti chiariranno ogni tuo dubbio.