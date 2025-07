Macchie solari: i consigli per proteggere la pelle

Per evitare la formazione di macchie solari è importante proteggere la pelle. Ecco come fare.

Le macchie solari sono la conseguenza di lunghi periodi di esposizione al sole. Non rappresentano un problema di salute, ma un inestetismo cutaneo che si può prevenire e trattare anche in modo naturale. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come farlo in modo corretto.

Macchie solari

Note anche come lentiggini solari, chiunque può ritrovarsi a dover gestire le macchie solari che, in ogni caso, sono più comuni nelle persone che hanno superato i 40 anni o che hanno la pelle molto chiara.

In genere, queste macchie sono di colore marrone e hanno una forma piatta e, come anticipato nella premessa, compaiono dopo l’esposizione al sole, durante la quale, i raggi UV causano la moltiplicazione delle cellule pigmentate chiamate melanociti. Non è un caso, infatti, che queste macchie, oltre a comparire sul viso, compaiono soprattutto in quelle zone del corpo che sono più esposte al sole, come gli avambracci, le spalle e il dorso delle mani.

Le macchie solari sono innocue, non sono un pericolo per la salute, ma è sempre meglio trattarle e prevenirle a scopo estetico.

Macchie solari: consigli

Prevenire la comparsa delle macchie solari non è difficile, l’importante è correggere le proprie abitudini, se sbagliate, e metterle in atto regolarmente. Se la tua intenzione è quella di uscire di casa, ricordati di applicare sempre una protezione solare contro i raggi UVA e UVB e di avere l’accortezza di applicarla ogni due ore. Se sudi, riapplicala prima. Se decidi di andare al mare, usa la stessa accortezza e riapplica tutte le volte che fai il bagno. In questo caso, però, ricordati di applicare una protezione solare anche sul corpo.

Se puoi, evita di esporti al sole tra le 10.00 e le 15.00 del mattino, ma se non puoi, oltre ad applicare una protezione solare, indossa anche un cappello a tesa larga, cerca un po’ di refrigerio all’ombra, quando è possibile, e bevi per restare idratato.

Infine, se hai l’abitudine di truccarti o se ti piace farlo, puoi scegliere prodotti per il trucco che contengono anche protezione solare.

Macchie solari: i prodotti migliori su Amazon

Nel paragrafo che segue, abbiamo selezionato alcuni rimedi utili a proteggere la pelle dai danni del sole e prevenire la comparsa delle macchie solari. Queste soluzioni, si possono acquistare su Amazon, alla migliore offerta.

FP INVISIBLE STICK SPF50 10G

Si tratta di un fotoprotettore in formato stick, ideale per proteggere le zone più sensibili ed esposte al sole come cicatrici, macchie e labbra. La sua formula invisibile non unge, è resistente all’acqua e al sudore e si applica facilmente senza bisogno di stenderlo con le mani. Dermatologicamente testato, ipoallergenico e non comedogenico, offre una protezione solare elevata con un finish naturale.

Rilastil Sun system Stick Solare Transparente SPF 50+ per Pelli Sensibili e Zone Delicate, Resistente all’Acqua, 0% Parabeni,Senza profumo, 8,5ml

Questo fotoprotettore in stick, invece, è pensato per le zone sensibili e localizzate del viso e del corpo. La sua formula trasparente, senza profumo e parabeni, offre una protezione molto alta contro i raggi UVB-UVA ed è arricchita con Pro-Dna Complex e Pro-Elastil Complex per mantenere la pelle elastica e idratata. Resistente all’acqua e ipoallergenico, è ideale per pelli delicate e reattive.

La Roche-Posay Anthelios UVMune 400, Fluido Anti-Macchie Pigmentarie SPF50+, Per Tutti i Tipi di Pelle, Protezione dai Raggi UV Dannosi, Arricchito con Melasyl e filtro UV Mexoryl, 50ml

Si tratta di una crema solare per il viso ad altissima protezione contro i raggi UVB, UVA e UVA ultra-lunghi. Arricchito con Melasyl e Mexoryl, aiuta a prevenire e ridurre le macchie pigmentarie causate dal sole, uniformando il tono della pelle. La sua texture fluida è invisibile, non grassa e senza profumo. Ideale per tutti i tipi di pelle, anche le più sensibili.