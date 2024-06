Caldo torrido: consigli e rimedi per affrontarlo al meglio

Il caldo torrido si gestisce e si affronta meglio adottando semplici accorgimenti quotidiani e facendo affidamento su un buon condizionatore portatile. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Caldo torrido

Crogiolarsi sotto al sole, quando siamo al mare o in piscina, può essere piacevole, ma bisogna stare sempre molto attenti perché gli effetti del caldo sull’organismo possono essere deleteri, soprattutto nel caso di bambini, anziani, gravidanza e soggetti fragili in generale. Conoscere i rischi, dunque, è importante per evitarli, ma è importante anche capire come affrontare e gestire ondate di caldo via via sempre più lunghe e sempre più calde, anche a causa del cambiamento climatico.

Il caldo torrido può essere affrontato adottando qualche piccolo accorgimento nella nostra quotidianità e, soprattutto, facendo affidamento su un condizionatore, che sia in grado di funzionare davvero, senza gravare molto sulla bolletta. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Caldo torrido: consigli

Siate furbi ed evitate di uscire nelle ore più calde della giornata. Se proprio dovete, abbiate cura di applicare una protezione solare e di indossare un capello a tesa larga. Se potete, di tanto in tanto, cercate un riparo all’ombra o, comunque, in un luogo fresco.

Se fate attività fisica, fatelo al mattino presto o la sera tardi. In alternativa, se andate al mare, sfruttate il nuoto quanto più possibile. La sera potete optare per una camminata o una passeggiata in bicicletta.

Indossate sempre abiti larghi, dai colori chiari e traspiranti. In questo modo, i raggi solari non saranno diretti e, soprattutto, non suderete.

Fate una bella doccia fresca, ma attenzione! Che sia fresca e non fredda! Anche più volte al giorno! Va bene fare anche anche un pediluvio e degli impacchi con il ghiaccio sui polsi, la fronte e la nuca.

Mangiate leggero, evitate i condimenti carichi, consumate frutta e verdura anche più volte al giorno, le insalate e i piatti freddi e bevete almeno due litri di acqua al giorno.

Di sera, aprite porte e finestre. Di giorno, chiudete tutto e accendete il condizionatore. Questo, tuttavia, è un discorso delicato, che merita un paragrafo a parte.

Caldo torrido: miglior condizionatore portatile

Artic Fresh è la prima soluzione sulla quale fare affidamento per affrontare il caldo torrido. Si tratta di un condizionatore portatile di nuova generazione, piccolo nelle dimensioni, per essere trasportato con facilità da un punto all’altro della casa, dotato di un motore potente e tre livelli di velocità.

Adatto ad un uso sia interno che esterno, Artic Cube è sano ed ecologico. Rispetto ai tradizionali condizionatori, Artic Cube non richiede alcuna installazione, ma della sola presa della corrente elettrica. Inoltre, l’apparecchio funziona grazie ad una tecnologia di raffreddamento ad acqua, grazie alla quale Artic Cube cattura l’aria calda di una stanza, la spinge contro il filtro bagnato, la lascia evaporare e la rimette in circolo sotto forma di aria fresca.

Artic Cube è silenzioso e la luce soffusa che emana durante la notte concilia il sonno. Non è semplicemente un condizionatore. Artic Cube è anche un deumidificatore e purificatore, pratico ed efficiente, in grado di rinfrescare e cambiare l’aria di una stanza in pochissimi minuti.

