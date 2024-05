Proteggere i tatuaggi dai danni del sole: come farlo al meglio

Proteggere i tatuaggi dal sole è molto importante per la salute del tatuaggio stesso. Vediamo come fare.

Prendersi cura dei propri tatuaggi e proteggerli dai potenziali danni del sole, sia che questi siano stati fatti di recente, sia che siano un po’ più datati, è di fondamentale importanza per non rovinarli. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come farlo nel migliore dei modi, con prodotti naturali e sicuri per la propria salute.

Proteggere i tatuaggi dai danni del sole

Sebbene in questi giorni, in qualche regione italiana, il bel tempo non si ancora arrivato, in moltissime altre le temperature si sono alzate un po’ e molte persone sono già alla ricerca dei primi raggi di sole. Tuttavia, se amate il sole, dovreste conoscere anche i potenziali danni che questo potrebbe avere sulla pelle ed, eventualmente, anche sui tatuaggi che, dopo essere costati sia a livello economico che di dolore, potrebbero pure sbiadire.

Sia che si vada al mare o in piscina, sia che si vada a fare una passeggiata o un giro in bici, sotto al sole e con le maniche corte, prendersi cura della salute della propria pelle e dei propri tatuaggi è sempre estremamente importante. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come farlo in modo semplice, facendo affidamento su soluzioni naturali, reperibili online.

Proteggere i tatuaggi dai danni del sole: consigli

Se il vostro tatuaggio è recente, la prima cosa da fare è quella di non esporsi direttamente alla luce del sole. Tuttavia, non sempre questo è possibile e, con l’arrivo del caldo, diventa anche un po’ difficile. Se il vostro tatuaggio si trova sulle braccia, potreste indossare una manica lunga, leggera e traspirante, o un manicotto, anch’esso leggero e traspirante.

Se il vostro tatuaggio non si trova sulle braccia ma, ad esempio, sulle gambe o il collo, dovreste sempre applicare una crema solare adatta qualche minuto prima di uscire di casa. La crema solare, inoltre, non protegge solo il tatuaggio dallo sbiadimento, ma la pelle, in generale, dai danni potenziali che il sole può causare.

Infine, ricordate che queste regolare valgono anche per i tatuaggi più vecchi, dato che lo sbiadimento del tatuaggio si può verificare, semplicemente, con il passare del tempo, anche in basa al colore di inchiostro utilizzato per la sua realizzazione.

Proteggere i tatuaggi dai danni del sole: le soluzioni su Amazon

La soluzione migliore per proteggere i tatuaggi dai danni del sole è quella di affidarsi a dei manicotti specifici, nel caso i tatuaggi siano presenti sulle braccia, o ad una crema solare adatta, così da proteggere i tatuaggi presenti anche in altre zone del corpo. Vediamo insieme quali sono le soluzioni migliori che Amazon propone ai suoi clienti, alla migliore offerta.

Believa Tattoo Crema Solare per Tatuaggi – Fattore di Protezione 50+ (UVB +50 – UVA +95) 100ml

Sviluppata grazie ad ingredienti di alta qualità, questa crema solare specifica per tatuaggi, sia nuovi che vecchi, si rivela ottimale nella sua capacità di protezione e non solo dai danni che il sole potrebbe causare. Si consiglia di applicare la crema circa venti minuti prima di esporsi al sole e di riapplicare ogni qualvolta si fa il bagno, con la sudorazione e, in generale, quando la pelle è eccessivamente asciutta.

Ksnnrsng Manicotto Braccio UV Protezione Manicotti di Ghiaccio Raffreddamento moderato Sport Ciclismo pallavolo all’aperto Guidare protettivi Coprire Il Tatuaggio per Donna Uomo

Un’alternativa alla protezione solare è questo manicotto, che può essere indossato sia dall’uomo che dalla donna allo scopo non solo di coprire un tatuaggio recente, ma anche un tatuaggio già datato. Sfruttabile anche in altre occasioni grazie alla sua versatilità, il manicotto si rivela utile per coprire i tatuaggi anche in altre occasioni, come quando si corre all’aperto, si va in bicicletta, in piscina per proteggerlo dal cloro e molto altro ancora.

PREP, Crema Solare SPF 50 + per Tatuaggi, Protezione Solare Raggi UVA e UVB, Senza Parabeni, Formato 200 ml

Infine, un’altra crema solare, di un altro noto marchio, che non ha nulla da invidiare alle caratteristiche di base di altre creme che sono state sviluppate per lo stesso scopo. Ricca di ingredienti ad azione antiossidante, questa crema è perfetta per proteggere la pelle dai raggi del sole e il tatuaggio da un potenziale sbiadimento, di cui il sole può essere responsabile. Adatta anche alle pelli più delicate e sensibili.