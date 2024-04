Protezione solare: come scegliere la migliore per la primavera

Protezione solare: come scegliere la migliore per la primavera

Applicare una protezione solare è sempre consigliabile, sia durante l’inverno, quando ad essere esposto al sole è solo il viso, sia durante la primavera e l’estate, quando, a causa del caldo, le zone del corpo più esposte al sole sono di più. Vediamo insieme come scegliere quella migliore e dove acquistarla online.

Generalmente, si tende a credere che durante la primavera, anche se le zone del corpo più esposte al sole sono molte di più rispetto a quelle che si espongono durante l’inverno, non vi sia il bisogno di applicare una protezione solare. In realtà, questo è soltanto uno dei tanti miti da sfatare perché, esattamente come quello invernale, anche il sole primaverile può provocare dei danni alla pelle.

Con il passare delle settimane e man mano che ci si avvicina all’estate, il sole diventa sempre più caldo e, di conseguenza, anche i danni che l’esposizione al sole può provocare diventano più importanti. Ecco perché applicare regolarmente una protezione solare è sempre importante e lo è, a maggior ragione, anche durante la primavera e l’estate.

Protezione solare: come proteggersi dai danni del sole

I danni potenziali che l’esposizione ai raggi del sole potrebbe provocare sulla pelle sono numerosi e non devono essere sottovalutati in alcun modo. Gli esperti raccomandano di applicare una protezione solare sul viso, durante l’inverno, e su tutto il corpo durante la primavera e l’estate. Il consiglio, se si va al mare, in estate, è anche quello di applicare una protezione solare dopo ogni bagno.

Se, da un lato, applicare una protezione solare è importante, dall’altro, non va trascurata l’importanza di adottare tanti altri piccoli accorgimenti in concomitanza.

Si consiglia di cercare un riparo all’ombra quando si è fuori casa, soprattutto tra le 11.00 e le 15.00, la fascia oraria in cui il sole è più caldo; di indossare un cappello a tesa larga e, preferibilmente, una manica lunga, con un tessuto leggero e traspirante; degli occhiali da sole.

Protezione solare: le migliori su Amazon

La protezione solare, durante l’inverno, generalmente si applica sul viso, mentre, durante la primavera e l’estate, è preferibile applicarla su tutto il corpo dato che, a causa del caldo, le parti del corpo più esposte al sole sono di più. Vediamo inseme quali sono i prodotti migliori che Amazon consiglia ai suoi clienti, alla migliore offerta, in questo periodo.

PIZ BUIN Allergy Protezione Solare, SPF 30, Lozione Pelli Delicate e Sensibili al Sole, 200 ml

La lozione è stata sviluppata in collaborazione con un gruppo di dermatologi allo scopo di offrire un prodotto che potesse proteggere dai danni del sole soprattutto le pelli più sensibili. A base di ingredienti naturali, la lozione protegge la pelle anche dagli agenti aggressivi come cloro e acqua salata. A rapido assorbimento, non lascia residui, non appiccica e non unge. Resistente all’acqua e al sudore.

Rilastil Sun System Spray Corpo, Ultra Leggero, Utilizzabile anche su Pelle Bagnata, SPF50, per Tutti i Tipi di Pelle anche Pelle Sensibili

Dotata di erogatore spray per un’applicazione più rapida e semplice, questo prodotto è stato realizzato con lo scopo non solo di proteggere la pelle dai potenziali danni che l’esposizione al sole potrebbe causare, ma anche con quello di idratarla e curarla, lasciandola sempre morbida e vellutata. Si consiglia di applicare almeno mezz’ora prima dall’esposizione al sole. Ripetere frequentemente.

NIVEA SUN Crema Solare Sensitive Immediate Protect FP50+ in flacone da 200 ml, Latte solare con Aloe Vera e Antiossidanti, Protezione solare contro le allergie solari

Si consiglia di applicare la crema prima dell’esposizione al sole e di riapplicarla sempre dopo ogni bagno. Adatta anche per la protezione delle pelli più sensibili, questa crema non protegge soltanto dai danni potenziali che l’esposizione al sole può provocare sulla pelle, ma da ogni altro danno provocato da agenti esterni, come cloro e acqua di mare.

