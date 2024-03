Macchie solari: che cosa sono, come rimuoverle e come prevenirle

Le macchie solari sono molto comuni e possono essere sia prevenute che curate. Vediamo come.

Le macchie solari sono la conseguenza di un’esposizione eccessiva ai raggi solari senza le dovute precauzioni. Fortunatamente, oggigiorno, questi fastidiosi inestetismi cutanei possono essere sia prevenuti che rimossi attraverso l’utilizzo di creme e lozioni specifiche.

Le macchie solari sono molto comuni soprattutto dopo i 40 anni e in chi ha una pelle molto chiara. Tuttavia, queste possono essere anche la conseguenza di un’esposizione eccessiva ai raggi solari e, pertanto, comparire a tutte le età, indipendentemente dall’appartenenza di genere.

Se, fino a non molto tempo fa, l’unica soluzione sulla quale fare affidamento per rimuovere le macchie solari era quella di un trattamento dermatologico, al giorno d’oggi, questi fastidiosi inestetismi possono essere sia curati che prevenuti in modo autonomo, attraverso creme e lozioni specifiche.

Macchie solari: consigli per prevenirle

La soluzione migliore per prevenire le macchie solari è quella di applicare sulla pelle del viso una protezione solare non solo quando si va al mare, ma anche quando si è all’aperto o si sta vicino alla finestra. In particolare, quando si è all’aperto, la crema dovrebbe essere applicata ogni due ore circa perché il sudore e l’esposizione al sole tendono ad inattivare i principi attivi che sono presenti nella crema.

Applicare delle strategie può essere utile a questo scopo. Ad esempio, si consiglia di indossare cappelli a tesa larga e maniche lunghe quando si è all’aperto, stare all’ombra il più possibile ed evitare di prendere il sole nelle ore di punta.

