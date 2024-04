Sindrome dell’occhio secco: cause e rimedi in primavera

Sindrome dell’occhio secco: cause e rimedi in primavera

La sindrome dell'occhio secco è un disturbo comune che si può prevenire e curare. Vediamo come fare.

La sindrome dell’occhio secco è una condizione comune, che è determinata da una serie di fattori esterni e che, durante la primavera, nelle persone allergiche, può peggiorare. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, quali sono le sue cause e come curarla in modo naturale.

Sindrome dell’occhio secco

La primavera è una delle stagioni che più si amano in assoluto. Le giornate si allungano, il clima è più caldo e c’è più voglia di stare all’aperto. Queste caratteristiche sono motivo di attrazione per moltissime persone, tuttavia, sono anche numerose quelle persone che, proprio durante la primavera, sono alle prese con condizioni di disagio, come quelle legate alla sindrome dell’occhio secco.

Tra i disagi oculari, la sindrome dell’occhio secco è condizione comune, che si può manifestare dopo aver trascorso molte ore a fissare lo schermo di un computer o di un cellulare, l’utilizzo prolungato delle lenti a contatto, per la polvere dell’ombretto che cade nell’occhio e molto altro ancora.

Se siete anche persone allergiche, la sindrome dell’occhio secco può peggiorare ed è per questo motivo che tale condizione merita attenzione, soprattutto al suo esordio.

Sindrome dell’occhio secco: sintomi

In genere, le persone affette da sindrome dell’occhio secco sanno di esserlo e se, a maggior ragione, sanno pure di essere soggetti allergici, farebbero bene a prevenire il problema, trattandolo con una terapia specifica prima della’arrivo della primavera.

Generalmente, la sindrome dell’occhio secco si manifesta con:

Sensazione di bruciore agli occhi

Sensibilità alla luce

Dolore oculare

Visione offuscata

Sensazione di corpo estraneo nell’occhio

Produzione lacrimale eccessiva o insufficiente

Questi sintomi potrebbero spingere una persona a grattarsi continuamente gli occhi, con la conseguenza di aggravare il disagio o, paradossalmente, produrre, finalmente, le lacrime. Ecco perché, onde scongiurare i rischi, è bene sempre trattare questa sindrome, rapidamente e con le terapie più adatte.

Sindrome dell’occhio secco: i migliori rimedi su Amazon

Esistono terapie diverse che possono curare o, quantomeno, tenere a bada l’occhio secco e, fortunatamente, si possono acquistare ottime soluzioni anche online. Nei paragrafi che seguono, abbiamo raccolto in una breve lista, alcune delle soluzioni migliori che Amazon propone ai suoi clienti, alla migliore offerta, per trattare la sindrome dell’occhio secco.

Gocce Oculari di Viscosan con Ipromellosa | Idrata Velocemente gli Occhi Secchi | Privi di Olio Minerale e Petrolio | Lacrime Artificiali di AGEPHA

Al fine di evitare la comparsa della congiuntivite o la disidratazione della cornea, che sono due conseguenze della sindrome dell’occhio secco, si può provare a seguire una terapia con questo collirio, a base di lacrime artificiali che agiscono come sostituti delle lacrime per gli occhi secchi. In alternativa, il collirio può essere utilizzato anche per umidificare le lenti a contatto rigide e durare a lungo nell’occhio.

AlovisGel Collirio Gocce gel 3 in 1 – lubrificante, idratante, rinfrescante per occhi secchi. Con Acido ialuronico ed Aloe Vera gel – 10 ml

Ideale per la lubrificazione e l’idratazione degli occhi secchi e arrossati, questo collirio è adatto per il trattamento di secchezza oculare, lacrimazione insufficiente, fastidio oculare in ambienti chiusi, uso prolungato di lenti a contatto e sensazione di fastidio negli ambienti chiusi.

CISBANI PHARMA Collirio Occhi Secchi, 10 ml. Collirio a base di acido ialuronico con Mirtillo, Camomilla, Eufrasia e Amamelide

A base di acido ialuronico e altri ingredienti naturali, questo collirio ripristina l’umidità e rinfresca rapidamente gli occhi secchi, arrossati e irritati emulando la funzione delle lacrime e contrastando il disagio oculare in modo naturale. Formulato per il trattamento degli occhi secchi, questo collirio si rivela utile anche per idratare l’occhio nel caso di utilizzo di lenti a contatto, sensazione di corpo estraneo nell’occhio e molto altro ancora.