Dieta Dukan: schema e funzionamento

Alcuni regimi sono considerati dai nutrizionisti ed esperti particolarmente restrittivi e rigidi per i vari alimenti che contemplano nella dieta. Uno di questi è proprio la dieta Dukan che punta sul consumo di proteine in favore di altri alimenti. Vediamo qual è lo schema da seguire e come eliminare i chili in eccesso in tempi brevi.

Dieta Dukan

Si tratta di un tipo di regime alimentare dimagrante considerato particolarmente restrittivo, ma la dieta Dukan aiuta a perdere chili in eccesso ritrovando così il peso forma. Come è facilmente intuibile dal nome di questa dieta, ha origine grazie al nutrizionista che l’ha inventata, ovvero Pierre Dukan, appunto.

Un regime, restrittivo e rigido, ma anche molto vario e conosciuto a chi vuole perdere peso poiché seguendo questa dieta, si eliminano i chili di troppo senza troppe privazioni o rinunce. Considerando il programma alquanto rigido, si tratta di uno schema dimagrante indicato per coloro che devono perdere fino a 15 chili.

La dieta Dukan funziona molto bene proprio perché va a privilegiare il consumo di proteine che non devono contenere troppe calorie. Inoltre, questi nutrienti risultano utili anche perché danno il giusto grado di sazietà ai pasti della giornata. Un regime che permette di far perdere peso rapidamente a patto che si seguano le fasi di questo schema.

Dieta Dukan: programma

Per certi aspetti, la dieta Dukan potrebbe essere molto simile al regime paleo, ovvero un programma alimentare che trae origine dagli uomini del Paleolitico. Una dieta che si basa su un regime iperproteico che consta di ben 4 fasi aiutando così a ridurre e limitare il consumo dei carboidrati. Soltanto in questo modo è possibile ottenere importanti risultati.

Si divide in 4 fasi: una di una settimana che è considerata particolarmente restrittiva e rigida; una seconda nota come crociera durante la quale bisogna dimagrire e quindi cercare di arrivare al peso ideale; la terza è la fase di consolidamento in cui bisogna mantenere il peso forma che con rinuncia si è perso e l’ultima di stabilizzazione dove poter mangiare senza problemi.

Oltre a queste fasi, la dieta Dukan si compone anche di una serie di alimenti scelti dal noto nutrizionista. Sono 100 alimenti così suddivisi: 72 di origine animale e 28 vegetale. Vi è poi un’altra variante nota come dieta Dukan dei 7 giorni che adotta un approccio maggiormente light senza troppe restrizioni o rinunce per chi vuole seguirla.

Uno schema della durata di 7 giorni appunto dove ogni giorno bisogna inserire degli alimenti diversi. Per esempio il lunedì si può optare per il consumo di proteine magre e latticini; il martedì via libera a verdure evitando quelle con troppi amidi: il mercoledì è il giorno della frutta; il giovedì del pane integrale; il venerdì è concesso il formaggio; il sabato dedito ai legumi insieme a pasta e riso e la domenica il pranzo è libero, ma senza eccedere.

Dieta Dukan: integratore

