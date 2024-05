Novara: guida in autostrada a 255km orari, multa e patente ritirata

Torino, 18 mag. - (Adnkronos) - Al volante in autostrada a 255 km all’ora in un tratto dove la velocità massima consentita e’ di 130. E’ quanto accertato da agenti della polizia stradale di Novara in servizio sulla A26 Voltri Sempione impegnati in attività di contro...

Torino, 18 mag. – (Adnkronos) – Al volante in autostrada a 255 km all’ora in un tratto dove la velocità massima consentita e’ di 130. E’ quanto accertato da agenti della polizia stradale di Novara in servizio sulla A26 Voltri Sempione impegnati in attività di controllo della velocità con apparecchiatura Trucam. Al termine degli accertamenti al conducente e’ stato contestato il superamento dei limiti di velocità , multato per 845 euro e gli e’ stata ritirata la patente di guida ai fini della sospensione. Nei primi quattro mesi dell’anno corrente la Sezione Polizia Stradale di Novara ha rilevato complessivamente 1648 violazioni collegate all’eccesso di velocità