Bava di lumaca: i segreti per una pelle perfetta

La bava di lumaca, una proteina glicosilata secreta dalle lumache, è l’ingrediente segreto alla base di numerosi trattamenti, come creme, gel, detergenti, sieri e molti altri prodotti sviluppati per la cura della pelle del viso, delle mani o del corpo. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, quali sono i suoi benefici e in quali prodotti trovarla.

Il settore della cosmesi, negli ultimi anni, ha assistito ad una crescente richiesta da parte della clientela di prodotti dedicati alla cura e alla bellezza della pelle a base di bava di lumaca, ovvero, quella proteina secreta dalle lumache ed estratta eticamente da parte di personale esperto e competente. Dati i benefici che l’estratto apporta sulla pelle di viso, mani e corpo, in generale, d’altra parte, era evidente che, con il passare del tempo, le esigenze sarebbero cambiate e la domanda sarebbe aumentata.

Da un punto di vista chimico, la bava di lumaca è ricca di composti che, potenzialmente, offrono numerosi benefici per la cura della pelle, tra cui:

Acido glicolico , un esfoliante particolarmente utilizzato nella rimozione degli strati di pelle morta e nel fermare l’iperpigmentazione;

, un esfoliante particolarmente utilizzato nella rimozione degli strati di pelle morta e nel fermare l’iperpigmentazione; Allantoina , un composto organico che idrata la pelle, svolge azione antinfiammatoria e favorisce la guarigione da ferite e cicatrici;

, un composto organico che idrata la pelle, svolge azione antinfiammatoria e favorisce la guarigione da ferite e cicatrici; Collagene ed elastina, due proteine naturali che formano i tessuti connettivi del corpo, con il primo che promuove la forza della pelle ed il secondo che fornisce elasticità.

Bava di lumaca: i benefici

Uno dei benefici più importanti che derivano dall’utilizzo di prodotti a base di bava di lumaca nella cura della pelle è legato alla sua capacità di idratare in profondità grazie all’elevata concentrazione, in questa proteina, di acido ialuronico e altri glicosaminoglicani che svolgono azione umettante al fine di idratare la barriera cutanea e fornire supporto prebiotico ai cosiddetti “batteri buoni” del microbioma cutaneo. Questa caratteristica è particolarmente vantaggiosa per chi soffre di pelle secca o disidratata.

La bava di lumaca ha proprietà riparatrici e, pertanto, un prodotto specifico può accelerare la rigenerazione cellulare e far guarire la pelle da ferite e cicatrici, incluse quelle provocate da acne. Questa caratteristica si rivela utile anche per lenire la presenza delle macchie e delle rughe e uniformare la struttura cutanea irregolare.

Capace di stimolare la produzione di collagene, vitale per mantenere la compatezza e l’elasticità della pelle, quando si invecchia, un prodotto a base di bava di lumaca può rendere la pelle più liscia, morbida, naturalmente più giovane e contrastare l’azione dannosa dei radicali liberi.

Infine, una crema a base di bava di lumaca si rivela utile anche nel trattamento della pelle sensibile o irritata, soggetta ad arrossamento o infiammazione, acne, rosacea ed eczema.

Bava di lumaca: i prodotti migliori su Amazon

I prodotti a base di bava di lumaca, come abbiamo avuto modo di appurare, offrono una serie di benefici per la cura della pelle di viso, mani e corpo. Nei paragrafi che seguono, abbiamo raccolto in una lista breve, alcuni dei migliori trattamenti a base di bava di lumaca, sviluppati dai migliori marchi, disponibili su Amazon, alla migliore offerta.

Lumalux- 2 in 1, Siero e Crema con Bava Di Lumaca 98% e 75%- Acido Ialuronico Antirughe e Aloe Vera

Al fine di lenire i segni che il passare del tempo lascia sulla pelle del viso, il nostro consiglio è quello di provare questo siero viso antirughe con Bava di Lumaca Biologica al 98%, acido ialuronico e aloe vera. Si consiglia di applicare sulla pelle del viso per due volte al giorno, dopo averla accuratamente detersa e asciugata. Il prodotto è perfetto anche per trattare la pelle del collo.

Naturaverde | BIO – Crema Mani alla Bava di Lumaca, Crema Mani Intensiva, Crema Mani Certificata ICEA

La crema mani alla bava di lumaca e burro di karitè bio è adatta al trattamento della pelle delle mani sempre secca e screpolata, lasciandola morbida e vellutata al tatto. La crema è adatta per tutti i tipi di pelle, anche le più delicate e sensibili. Si consiglia di applicare per almeno due volte al giorno e, in ogni caso, tutte le volte che si lavano le mani.

Crema Viso Bava di Lumaca 150ml, Crema Viso Antirughe Idratante con Bava di Lumaca al 70% e Acido Ialuronico Puro

Una crema per il viso con formula naturale, a base di bava di lumaca e acido ialuronico per lenire e proteggere la pelle del viso e del collo dalle macchie, le imperfezioni e le rughe che il passare del tempo lascia. Si consiglia di applicare per almeno due volte al giorno, su viso e collo e massaggiare delicatamente fino al totale assorbimento della crema.

