Allergie agli insetti: perché ne soffriamo e come rimediare

Le allergie agli insetti sono una problematica comune che riguarda molte persone, specialmente durante la primavera e l’estate, quando questi piccoli esseri diventano più attivi. Zanzare, api, vespe e altri insetti volanti possono causare reazioni allergiche anche gravi, che vanno da irritazioni cutanee a difficoltà respiratorie. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, perché soffriamo di queste allergie e cosa possiamo fare per prevenire o alleviare i sintomi.

Allergie agli insetti

Le allergie agli insetti sono causate dalla reazione del nostro sistema immunitario ad una sostanza contenuta nel veleno o nella saliva degli insetti. Quando un insetto punge o morde, il corpo di una persona allergica reagisce producendo anticorpi che scatenano sintomi come prurito, gonfiore, rossore o, nei casi più gravi, difficoltà respiratorie.

La zanzara, ad esempio, provoca una reazione allergica a causa della saliva che inietta mentre si nutre di sangue. Le api e le vespe, invece, rilasciano veleno che può scatenare una risposta immunitaria intensa in alcune persone, soprattutto in quelle che sono già sensibilizzate.

Allergie agli insetti: prevenzione e trattamento

La prevenzione è il primo passo per ridurre il rischio di reazioni allergiche agli insetti. Ecco alcuni consigli pratici:

Proteggete la pelle quando siete all’aperto, indossando abiti a maniche lunghe e pantaloni lunghi per limitare l’esposizione;

Utilizzate repellenti naturali, come gli oli essenziali, che sono noti per tenere lontani gli insetti senza ricorrere a sostanze chimiche;

Evitate gli ambienti infestati, come le aree con molta vegetazione o quelle con acqua stagnante, habitat ideali per zanzare e altri insetti;

Installate su porte e finestre delle zanzariere, molto utili per provare ad impedire agli insetti di entrare in casa, soprattutto in estate, quando siamo abituati a lasciare le porte e le finestre aperte;

Applicate degli unguenti lenitivi, come quelli a base di aloe vera o calendula, in caso di puntura, per ridurre il prurito e il gonfiore.

Allergie agli insetti: miglior rimedio naturale

Le allergie agli insetti non possono essere sottovalutate ed è per questa ragione che è importante adottare delle strategie preventive sia quando siamo all’aperto che quando siamo in casa, dove, peraltro, trascorriamo la maggior parte del nostro tempo. Se le strategie preventive che si adottano quando siamo all’aperto riducono significativamente il rischio di puntura, quando siamo in casa, l’installazione di zanzariere su porte e finestre potrebbe non essere sufficiente.

Ecopest è la prima soluzione naturale sulla quale fare affidamento per allontanare e tenere lontani gli insetti da noi e dalle nostre abitazioni, in modo semplice e definitivo. Adatto sia ad un uso interno che esterno, Ecopest, infatti, è un dispositivo tecnologico di nuova generazione che, attraverso l’emanazione di ultrasuoni di bassa frequenza allontana e mantiene lontani gli insetti da noi, dalle nostre case e dai nostri giardini senza nuocere a noi o ai nostri animali domestici.

Ai fini di un risultato ottimale, si consiglia di lasciare Ecopest acceso per 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Quando la batteria è scarica, si può ricaricare attraverso una comune presa USB, in dotazione nella confezione.

Per chi volesse saperne di più, consigliamo di cliccare qui o sulla seguente immagine

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Ecopest è un dispositivo elettronico esclusivo, che si acquista unicamente online, direttamente dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare Ecopest è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto e aspettare la telefonata di un operatore. Questi, dopo aver confermato i dati del vostro acquisto, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi. Attualmente, Ecopest è in promozione, fino ad esaurimento scorte, a 49,99 € per due dispositivi elettronici. Infine, per quanto riguarda il pagamento, è possibile optare per il contrassegno e pagare direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna dell’ordine.