Badante h24: professionisti esperti per supporto completo

Nell’assistenza per persone anziane e/o disabili, per chi vive da solo, ma ha bisogno di un minimo di aiuto, troviamo una professione di tutto rispetto: la badante. Oggi ci sono sia badanti uomini che donne, che hanno competenze mediche o infermieristiche, fino a coloro che sono assistenza morale, fisica oppure di controllo.

Invecchiando la vita cambia. Si è più fragili o ci si stanca prima. Alcuni hanno la famiglia vicina, ma che non può essere onnipresente. Tante situazioni diverse che però diventano preoccupanti oppure in cui si corre il rischio di mettere a repentaglio la vita dell’anziano/a perché esso vive da solo.

La badante quindi è una professionista importante che permette di vivere tranquillo, quando i figli o i parenti sono lontani, e dove si ha un’assistenza fissa. Lavoratrice adatta anche quando ci sono problemi di salute. Ad esempio l’assistenza per persone disabili o allettate, che stanno attraversando periodi di salute fragili e in cui debbono assumere farmaci in date stabilite.

ASSISTENZA NON OBBLIGATORIA

I contratti che si stipulano per avere i servizi offerti dalla badante ritroviamo quelli che sono a ora oppure in part-time, per arrivare a badanti conviventi o alla Badante h24. Quest’ultima non sempre convive con il proprio assistito/a, ma può persino offrire molte ore di lavoro in situazioni che lo richiedono.

Va precisato che il lavoro di una badante che vive h24 con il cliente, non indica che lei o lui deve lavorare attivamente per 24 ore. Non esiste un solo contratto che obbliga una persona a lavorare per tutto questo tempo. Diciamo che si ha a che fare con un soggetto che dispensa le ore di lavoro in più pezzi in modo da ricoprire le 24 ore.

Nelle ore “attive” ci sono mansioni di cura dell’assistito/a e di gestione della casa. Per esempio si occupa dell’igiene personale del soggetto. Lo aiuta a vestire. Fa qualche pulizia in casa, il bucato, commissioni domestiche, porta a spasso il cane, cucina e si assicura che il soggetto mangi. Mentre nelle ore “passive” si dedica a questioni personali oppure fa compagnia al cliente. Magari si dedica a qualche altra cosa che è di sua decisione.

Inoltre, durante tutta la giornata, offre comunque un’assistenza non obbligatoria al cliente, come controllare che abbia preso le medicine. Oppure si assicura se ha dormito, se beve e via dicendo.

Mansioni visibili e invisibili

Le mansioni visibili sono tutte quelle che riguardano le richieste del cliente e che vediamo che sono svolte da parte del badante. Si tratta quindi di servizi che effettivamente vediamo e che possiamo anche valutare.

Però la badante offre delle mansioni invisibili che migliorano la qualità della vita del soggetto. Gli fa fare delle passeggiate in modo che ci sia un minimo di attività motoria o fisica. Gli fa compagnia alleviando quindi il senso di solitudine. Stimola la mente con qualche discussione o ascolta le cose che ha da dire il suo assistito/a. Insomma sono “coccole” che fanno bene a chiunque sia costretto ad una condizione fisica realmente limitante. Gli anziani che hanno un’assistenza fissa sono più longevi e rispondono meglio alle cure.