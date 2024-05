Dieta di maggio: come prepararsi all’estate

La dieta di maggio aiuta a perdere peso gradualmente e in modo sano. Vediamo come arrivare in forma all'estate.

La dieta di maggio nasce con il presupposto di aiutare le persone a perdere peso, in vista dell’estate, in modo semplice e naturale, attraverso l’assimilazione quotidiana degli alimenti tipici della stagione primaverile, che aiutano proprio a questo proposito. Vediamo insieme come funziona e quali sono i suoi benefici.

Dieta di maggio

La dieta di maggio, al contrario della maggior parte delle diete che, in questo periodo, si seguono allo scopo di perdere peso e arrivare preparati all’estate, non è una dieta rigida, che priva o limita alcuni alimenti, magari più calorici, a favore di altri. Al contrario, la dieta di maggio è una dieta flessibile, che punta su un’alimentazione sana e variegata, al fine di assorbire ogni nutriente e garantire una perdita di peso graduale e sana, senza provocare alcun disagio o stress all’organismo.

Perdere peso, d’altra parte, è importante non sono per essere pronti per l’estate, ma soprattutto per stare bene con stessi e preservare il benessere psicofisico del proprio organismo, dato che, com’è ormai noto, proprio all’aumento di peso sono associate una serie di patologie, a volte, anche dai risvolti imprevedibili, che possono essere evitate se solo si seguisse un’alimentazione sana.

Dieta di maggio: come seguirla

La primavera è una stagione ricca di alimenti che aiutano l’organismo a depurarsi e disintossicarsi, un processo fondamentale, se non altro per perdere ritenzione idrica e, di conseguenza, quei liquidi in eccesso che, accumulandosi ai grassi in eccesso, fanno aumentare di peso.

Come seguire, nello specifico, la dieta di maggio? Poiché, come anticipato anche nel paragrafo precedente, questa non è una dieta restrittiva, per poterla seguire correttamente, è necessario mangiare ogni alimento che la primavera offre, purché fresco e genuino, all’interno di pasti completi e bilanciati.

Ai fini di un risultato ottimale, dunque, si consiglia di limitare il consumo di lattici e carne rossa, moderare quello di pesce e carne bianca, consumare regolarmente sia i carboidrati semplici e sia, soprattutto, i carboidrati complessi e consumare regolarmente frutta e verdura.

Come per ogni dieta, è opportuno bere almeno due litri di acqua al giorno, che aiuta a restare idratati, e fare tanto movimento e attività fisica.

