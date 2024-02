Fabbisogno calorico giornaliero: come mantenersi in forma

Conoscere il proprio fabbisogno calorico giornaliero è importante per perdere peso. Vediamo come fare.

Il fabbisogno calorico giornaliero, che è diverso tra uomo e donna, dipende da fattori diversi come l’età e il livello di attività fisica. Capire quante calorie assumere durante la giornata è fondamentale per perdere peso e restare in forma. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come calcolare il fabbisogno calorico giornaliero per preservare il proprio benessere psicofisico.

Perdere peso è importante non solo per piacersi esteticamente di più, ma soprattutto per preservare il proprio benessere psicofisico. Per perdere peso e restare in forma è importante ridurre il numero delle calorie che si assumono nel corso della giornata e fare movimento. Alcune persone, piuttosto che preferire una cosa tra le due opzioni, preferiscono combinarle e, di conseguenza, mangiare di meno e allenarsi di più.

Sia l’alimentazione che l’esercizio fisico, tuttavia, dovrebbero essere bilanciati. Ognuno di noi dovrebbe allenarsi seguendo livelli di intensità che vanno bene al proprio organismo e assumere le calorie necessarie per stare bene al fine di non rischiare alcun deficit nutrizionale e compromettere la capacità dell’organismo di preservare il peso forma nel lungo periodo. Ecco perché è essenziale che ognuno calcoli e sappia come calcolare il proprio fabbisogno calorico giornaliero.

Fabbisogno calorico giornaliero: come calcolarlo

Il fabbisogno calorico giornaliero dipende da una serie di fattori come l’età, l’appartenenza di genere, la fisicità e il livello di attività. Per questo motivo nessuno può avere lo stesso fabbisogno calorico di un’altra persona, nonostante sia dello stesso sesso oppure abbia la stessa età. Generalmente, per calcolare il proprio fabbisogno calorico giornaliero ci si affida ai calcolatori online, all’interno dei quali è possibile inserire tutte quelle varianti di cui si deve tener conto per eseguire un calcolo corretto.

Le calorie sono unità che misurano il livello energetico presente nel cibo e nelle bevande. Sebbene i fattori che influenzano la perdita di peso siano numerosi, in linea di massima, per perdere peso è necessario assumere meno calorie di quelle che si bruciano. Perché la perdita di peso sia effettiva e non si incorra nel rischio di deficit nutrizionale, tuttavia, è necessario anche:

Seguire un’ alimentazione consapevole per ridurre il desiderio di assumere continuamente cibo e preservare il peso forma nel lungo periodo;

Preparare i pasti in modo autonomo , scegliendo alimenti freschi e genuini;

Distribuire correttamente le proteine nell’arco della settimana, assicurarsi i giusti livelli di idratazione, fare il pieno di frutta e verdura, svolgere regolare attività fisica ed evitare i cibi e le bevande altamente processate.

