Dieta chetogenica: efficacia e benefici

Per riuscire a dimagrire ed essere in forma sono diversi i regimi dimagranti che è possibile seguire. Uno dei più rinomati è la dieta chetogenica che si distingue da altri per delle proprietà diverse e indicate ai fini del dimagrimento. Proviamo a capire quali sono i principi di questo regime e come seguirlo nella vita di tutti i giorni.

Dieta chetogenica

Si tratta di un regime e di un programma alimentare considerato molto efficace anche per i tanti consensi e successo che sta facendo ottenere. La dieta chetogenica è una soluzione considerata particolarmente valida e funzionale da seguire soprattutto per coloro che vogliono perdere peso in modo rapido e in poco tempo, magari per la stagione estiva.

Un tipo di stile di vita e di programma alimentare nel quale vi è un alto consumo di nutrienti quali i grassi, mentre si ha un apporto moderato delle proteine e un consumo altrettanto basso riferito ai carboidrati. Un regime alimentare che induce il corpo a entrare in uno stato di chetosi, da qui appunto il nome di dieta chetogenica.

Un regime del genere va a bruciare i grassi invece dei carboidrati come fonte di energia. In questo modo, tramite questo processo si ottengono risultati importanti ai fini della dieta e del dimagrimento. I carboidrati devono essere pari al 10% dell’apporto calorico, mentre i grassi almeno al 70-80% del fabbisogno quotidiano.

Prima di decidere di seguire un programma alimentare come la dieta chetogenica si consiglia di seguire molto bene i dettami del professionista del settore, ma anche di valutare attentamente gli effetti a lungo termine che un regime del genere può dare.

Dieta chetogenica: principi

La dieta chetogenica è un regime alimentare che si basa su una serie di principi e di regole che permettono non solo di ottenere i giusti risultati, ma anche di seguirla nel modo corretto. Dal momento che vi è un ridotto consumo di carboidrati, il corpo usa i grassi per andare a produrre chetoni e usarli come fonte di energia e dispendio energetico.

Il corpo risulta poi essere maggiormente efficiente dal momento che brucia i grassi producendo più energia. Seguendo questo tipo di dieta si ottiene un rapido dimagrimento proprio grazie all’effetto termogenico dal momento che il processo metabolico dei grassi necessita di maggiore energia e si va ad aumentare così il dispendio calorico giornaliero.

Dal momento che i grassi risultano essere maggiormente sazianti, aiuta a ridurre il senso di fame e di conseguenza a introdurre nel corpo molte meno calorie di cui si ha bisogno. Un regime come la dieta chetogenica permette di perdere soprattutto grasso addominale che tende ad accumularsi nelle cosce e nei fianchi, ma anche nei glutei, le aree più critiche.

Dieta chetogenica: formula naturale

Riuscire a perdere peso è sempre difficile, ma ai vari programmi alimentari dimagranti si può aggiungere un supporto valido. Un integratore come Spirulina Ultra, per esempio, si addice molto bene ai benefici della dieta chetogenica dal momento che aiuta a ottenere risultati utili in poco tempo. Una formula italiana di origine naturale.

Questo integratore che si vende in compresse ha ottenuto il consenso di esperti e consumatori, oltre che del Ministero della Salute per le sue proprietà e benefici. Va a lavorare sulle calorie bruciandole in tempi rapidi, sul metabolismo poiché ne velocizza il processo e funziona anche bene per via delle sue proprietà sazianti riducendo così la fame.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Una formula indicata perché, rispetto ad altri integratori in commercio, è naturale quindi a base di elementi come la spirulina, un’alga che combatte le cellule di adipe impedendo il deposito e la gymnema, un’erba che stimola il processo metabolico di carboidrati e lipidi sopperendo alla fame e quindi alle abbuffate. Proprio perché naturale, risulta privo di controindicazioni ed effetti collaterali.

Sono sufficienti, secondo la posologia indicata dai nutrizionisti, soltanto due compresse da assumere prima del pranzo e della cena con dell’acqua.

Questa formula, del tutto esclusiva e originale, è reperibile soltanto sul sito ufficiale del prodotto e non nei negozi fisici oppure online. Il consumatore inserisce i propri dati nel modulo usufruendo della promozione di 4 confezioni di Spirulina Ultra al costo di 49,99€ invece di 200 con pagamento con Paypal, carta di credito e i contanti.