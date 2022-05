Dieta chetogenica per perdere peso in estate: i pro e i contro

Con la dieta chetogenica si attiva il processo di chetosi riuscendo a dimagrire e perdere peso, ma biosgna anche considerare i pro e i contro.

L’estate sta per giungere ed è bene farsi trovare preparati sfoggiando la forma fisica. Per chi vuole perdere peso, è bene cercare di capire quale dieta seguire in modo che possa fare bene e non causare effetti collaterali. Tra i tanti regimi dimagranti, la dieta chetogenica può essere efficace, ma bisogna valutare attentamente i pro e i contro per perdere peso in modo sano.

Dieta chetogenica per l’estate: pro

Considerata una delle ultime tendenze in fatto di benessere e dimagrimento per smaltire i chili in eccesso in vista dell’estate, la dieta chetogenica è un regime alimentare da valutare attentamente prima di cominciare a seguirla. In questo regime dietetico si diminuiscono in maniera drastica i carboidrati aumentando il consumo di proteine e di grassi.

In questo modo il corpo lavora in modo diverso dal momento che, seguendo questa dieta, si bruciano i lipidi in eccesso invece degli zuccheri. Un processo del genere prende il nome di chetosi e, se seguito in maniera corretta, cercando di essere costanti, aiuta a dimagrire, ma anche a perdere massa grassa in modo eccessivo.

Si divide poi in tre fasi: la prima della durata di 48-72 ore per cui si riducono i grassi attivando così il processo della chetosi; la seconda è nota come fase di attacco e ha una durata di 14 giorni durante i quali si attaccano le riserve lipidiche e ha effetti dimagranti e, infine, la terza e ultima in cui si passa a uno stile alimentare più bilanciato per mantenere i chili persi e non recuperarli.

Sono molti i personaggi dello spettacolo che seguono questa dieta ottenendo ottimi risultati. Infatti, la dieta chetogenica permette sia di perdere peso, ma anche grasso localizzato e brucia gli accumuli di adipe. Inoltre, il processo di chetosi aiuta a migliorare l’umore. Coloro che hanno seguito la prima fase di questo regime alimentare ammettono di essere più energici e motivati.

Dieta chetogenica per l’estate: contro

Quando si decide di seguire un regime dietetico per eliminare i chili in eccesso, è sempre bene farsi seguire da un esperto del settore in modo da capire se possa andare bene per il proprio fisico e organismo. Come ogni programma di dimagrimento, anche la dieta chetogenica presenta delle controindicazioni che è bene considerare e vagliare.

In questo regime si eliminano del tutto i carboidrati e tagliare questo nutriente così importante dal proprio stile di vita può comportare delle conseguenze e dei danni a livello psico-fisico. Il processo di chetosi è considerato tossico per il corpo umano, dal momento che, in questa fase, i chetoni sono eliminati tramite i reni e il fegato che devono fare un lavoro molto duro.

Si rischia di andare incontro a difficoltà di disidratazione. Inoltre, la dieta chetogenica non è consigliata dal momento che non apporta tutti quei macronutrienti che sono fondamentali, quali il calcio, le vitamine e le fibre, considerati essenziali per il benessere dell’organismo, in generale. Bisogna inoltre, valutare anche patologie pregresse e condizioni di salute prima di cominciarla.

Essendo un regime alimentare in cui il consumo dei carboidrati è ridotto al minimo, non è consigliabile da seguire, soprattutto nel lungo termine per tutti gli effetti e controindicazioni che comporta al fisico. Non è indicata a chi ha problemi renali o soffre di diabete ed è meglio seguirla soltanto per un breve periodo.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.