Dopo le polemiche sullo stop della Rai, Antonio Scurati ha letto il suo monologo sul palco a Milano in occasione del 25 aprile durante le celebrazioni milanesi della Festa della Liberazione.

25 aprile, Antonio Scurati legge il suo monologo sul palco a Milano

“Finché quella parola non sarà pronunciata da chi ci governa, lo spettro del fascismo continuerà a infestare la casa della democrazia italiana” è uno dei passaggi del famoso monologo dello scrittore Antonio Scurati. In occasione della festa del 25 Aprile, Scurati ha letto il suo discorso sul palco di Milano, dopo le polemiche per il fatto che la Rai ha deciso di non mandarlo in onda. Lo scrittore ha letto le sue parole tenendo in mano un garofano rosso, simbolo del Partito socialista di Giacomo Matteotti.

Scurati legge il monologo a Milano: l’applauso di Piazza Duomo

Dopo la lettura del monologo, Scurati ha ricevuto un fragoroso applauso. Lo scrittore ha proposto una sola variazione rispetto alla versione originale del suo monologo, ovvero quando ha detto “temo che ormai nemmeno questo 25 aprile pronunci la parola antifascismo“.

“Mentre vi parlo festeggiamo perché questa è la festa della Liberazione che è liberazione dal nazifascismo” ha sottolineato lo scrittore, prima di abbracciare la segretaria del Pd, Elly Schlein.