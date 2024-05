“Vladimir Putin è pazzo, lo cacceremo dall’Ucraina” ha affermato il presidente Volodymyr Zelensky, sottolineando il fatto che Kiev abbia ben chiaro quale sia lo scopo del conflitto, che ormai si protrae da oltre due anni.

Zelensky attacca Putin

Il lader ucraino ha parlato in occasione del suo discorso quotidiano, scagliandosi pesantemente contro il Cremlino. “Putin non vuole la pace. Ogni giorno il suo Stato fa cose nuove per dimostrarlo. E per battere questo male, per vincere la guerra, abbiamo bisogno della massima unità del mondo. I risultati si ottengono insieme” ha dichiarato, aggiungendo “La Russia può solo essere costretta a lasciare l’Ucraina da sola. E questo accadrà. La nostra forza lo farà sicuramente accadere. La forza del nostro popolo, la nostra forza militare, la forza della nostra unità con il mondo, la forza dei nostri partner, la forza della nostra diplomazia“.

Kiev invoca più munizioni

L’esercito di Mosca sta avanzando a ovest di Avdiivka, città conquistata a febbraio, e le sue truppe hanno raggiunto la periferia di Chasiv Yar, un altro importante obiettivo che consentirebbe loro di comandare un terreno più alto e di colpire città e paesi più a ovest. L’esercito ucraino si trova invece a fare i conti anche la scarsità di proiettili e munizioni. Kiev ha già ricevuto alcuni missili a lungo raggio dai suoi alleati, che sono stati utilizzati contro campi d’aviazione russi, depositi di munizioni, posti di comando e concentrazioni di truppe. Ora tuttavia la situazione è di nuovo critica.

“La caduta di Chasiv Yar è questione di tempo”

In un’intervista al quotidiano britannico The Economist, il vice capo dell’intelligence militare, il generale maggiore Vadym Skibitsky ha spiegato che la caduta della città di Chasiv Yar, nell’Oblast’ di Donetsk, è probabilmente molto vicina. “Non oggi o domani, ovviamente, ma tutto dipende dalle nostre riserve e dai nostri rifornimenti” ha dichiarato il numero due dell’intelligence. L’Ucraina sta affrontando una situazione difficile anche nei pressi di Ocheretyne, un villaggio a circa 15 chilometri a nord-ovest di Avdiivka, dove le truppe di Mosca sarebbero riuscite a creare un varco.