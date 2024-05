Durante un discorso presso l’Università di Oxford, l’Alto Rappresentante dell’Ue Josep Borrell ha dichiarato che Putin “rappresenta una minaccia esistenziale per tutti noi“.

L’allarme di Borrell sulla Russia

In occasione della Dahrendorf Lecture, Borrell ha messo in guardia gli alleati occidentali di Kiev, spiegando che Mosca sogna di creare un impero e che quindi non si fermerà alla conquista dell’Ucraina. “Questo è ora anche il pensiero del presidente francese Emmanuel Macron” ha affermato, aggiungendo “Allo stesso modo, sempre più voci avvertono le conseguenze globali di una vittoria russa, come nel caso del primo ministro giapponese Fumio Kishida“.

L’appello all’Unione europea

L’Alto Rappresentante Ue ha anche messo in luce le mire espansionistiche di Mosca: “La Russia è tornata a una visione imperialista del suo posto nel mondo“, specificando tuttavia che “nonostante la Georgia nel 2008 e la Crimea nel 2014, non abbiamo visto, o non abbiamo voluto vedere, l’evoluzione della Russia sotto la guida di Putin“. Borrell ha quindi concluso che “In un’Unione governata all’unanimità, le nostre politiche nei confronti della Russia sono sempre minacciate da un unico veto, come ha dimostrato Viktor Orban ritardando il nostro ultimo pacchetto di aiuti all’Ucraina. Negli Stati Uniti, invece, la polarizzazione politica ha ritardato di sei mesi il pacchetto di assistenza militare“.

Russia responsabile di un attacco hacker in Germania

A seguito di un’indagine, Berlino ha puntato il dito contro Mosca a seguito di un cyber-attacco ai danni dei membri del Partito Socialdemocratico, che è stato definito dalle autorità tedesche “intollerabile“. Il ministro degli Esteri Annalena Baerbock ha dichiarato che il gruppo di hacker chiamato APT28 fa capo ai servizi segreti militari russi ed è il responsabile dell’attacco hacker che nel 2023 ha preso di mira l’SPD del cancelliere tedesco Olaf Scholz. Venerdì l’ambasciatore russo in Germania ha tuttavia respinto tutte le accuse “in quanto prive di fondamento“.