Dopo giorni di silenzio seguiti al cessate il fuoco con Israele, la Guida Suprema dell’Iran Ali Khamenei è riapparsa in un messaggio video trasmesso dalla televisione di Stato. Si tratta della sua prima dichiarazione pubblica dall’interruzione delle ostilità tra Teheran e Tel Aviv. Il leader ha commentato il conflitto, rivolgendosi direttamente agli Stati Uniti.

L’incontro, avvenuto il 20 giugno, un giorno prima degli attacchi ai siti nucleari iraniani, vedrebbe la presentazione di una bozza preliminare che includerebbe investimenti per un programma nucleare civile, finanziati non direttamente dagli Stati Uniti ma dai partner arabi di Washington. Tra le ipotesi vi sarebbe anche la costruzione di un nuovo impianto per sostituire Fordow, distrutto da bombardamenti, come riferito dall’allora presidente Trump. Fonti dell’amministrazione americana avrebbero sottolineato che gli Stati Uniti intenderebbero condurre i colloqui, ma non sarebbero disposti a farsi carico finanziariamente dell’intero programma.

Il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, ha affermato che i danni riportati dagli impianti nucleari del Paese a causa della guerra di 12 giorni con Israele sono da considerarsi significativi. Secondo quanto riportato dalla televisione di Stato, Araghchi ha spiegato che Teheran ha avviato una valutazione sull’impatto complessivo del conflitto.

Ha inoltre fatto sapere che gli esperti dell’Organizzazione per l’Energia Atomica iraniana sono attualmente impegnati in un’analisi approfondita delle strutture colpite. Tra le priorità del governo, ha aggiunto, figura ora l’apertura di un dossier per la richiesta di risarcimento danni.

“Le seconde congratulazioni sono per la vittoria del nostro caro Iran sul regime americano. Il regime americano è entrato in guerra aperta perché sentiva che, se non l’avesse fatto, il regime sionista sarebbe stato completamente distrutto. Tuttavia, non ha ottenuto nulla da questa guerra. Anche in questo caso, la Repubblica Islamica è uscita vittoriosa e, in cambio, ha dato un duro schiaffo in faccia all’America.